Виробництво боєприпасів для Gepard у Німеччині: названо терміни початку поставок в Україну

Він зазначив, що двадцять бойових машин піхоти Marder, які пообіцяли передати Україні, будуть готові до відправлення наприкінці березня.

За словами Паппергера, його компанія подвоїла і потроїла потужності виробництва в окремих секторах.

"Ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужності, якщо буде укладено контракти", - додав він.