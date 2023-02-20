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Виробництво боєприпасів для Gepard у Німеччині: названо терміни початку поставок в Україну

Фото: стало відомо, коли Rheinmetall передасть Україні боєприпаси для Gepard (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецька компанія Rheinmetall планує розпочати передачу Україні боєприпасів для зеніток Gepard власного виробництва вже до липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Він зазначив, що двадцять бойових машин піхоти Marder, які пообіцяли передати Україні, будуть готові до відправлення наприкінці березня.

За словами Паппергера, його компанія подвоїла і потроїла потужності виробництва в окремих секторах.

"Ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужності, якщо буде укладено контракти", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини доручило Rheinmetall поставити 300 тисяч боєприпасів Україні.

Також ми писали, що, за словами голови Міноборони ФРН Бориса Пісторіуса, запасів боєприпасів для Gepard у Німеччини має вистачити до літа.

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