Фото: в Германии заверили, что боеприпасов для зениток Gepard осталось достаточно (Getty Images)

Запасы боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые использует Украина, все еще остаются на "весьма достаточном" уровне.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.