Производители оружия назвали главный дефицит для украинского ОПК

По словам опрошенных представителей оборонной отрасли, в зависимости от компании доля комплектующих из Китая все еще может достигать до 40%. В то же время украинские предприятия активно работают над локализацией производства, хотя не все необходимые компоненты пока можно изготавливать внутри страны.

Как отметил директор технологической компании BlueBird Tech Борис Будеянский, ключевой проблемой остается не только доступность деталей, но и стабильность их поставок.

"Для войны критически важно, чтобы компонент можно было получить не разово, а системно и в больших объемах", - пояснил он.

В компании "Генерал Черешня" также отмечают, что производителям важна прогнозируемость поставок, ведь от нее зависят темпы производства и выполнения заказов.

Каких компонентов не хватает больше всего

Среди наиболее дефицитных позиций производители называют микроэлектронику, навигационные модули GNSS и инерциальные системы, сенсоры, оптическое оборудование и тепловизионные матрицы.

Также сложной остается ситуация с аккумуляторными системами и специализированными чипами для управления и стабилизации полета.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров сообщил, что для производителей беспилотников особенно острой является нехватка оптоволоконного кабеля. В Украине его не производят, а мировые цены на такую продукцию существенно выросли из-за спроса со стороны оборонной промышленности и развития дата-центров.

Кроме того, дефицитными остаются отдельные виды взрывчатых веществ, которые также приходится импортировать.

Почему это проблема для производства

В отрасли объясняют, что для производителей дронов критическое значение имеет возможность долгое время получать одинаковые комплектующие в необходимых объемах.

Даже замена одного компонента часто требует повторных испытаний изделия, адаптации программного обеспечения и перенастройки производственных процессов, что может влиять на скорость производства.