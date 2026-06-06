Виробники зброї назвали головний дефіцит для українського ОПК

За словами опитаних представників оборонної галузі, залежно від компанії частка комплектуючих із Китаю все ще може сягати до 40%. Водночас українські підприємства активно працюють над локалізацією виробництва, хоча не всі необхідні компоненти наразі можна виготовляти всередині країни.

Як зазначив директор технологічної компанії BlueBird Tech Борис Будеянський, ключовою проблемою залишається не лише доступність деталей, а й стабільність їх постачання.

"Для війни критично важливо, щоб компонент можна було отримати не разово, а системно і у великих обсягах", - пояснив він.

У компанії "Генерал Черешня" також наголошують, що виробникам важлива прогнозованість поставок, адже від неї залежать темпи виробництва та виконання замовлень.

Яких компонентів бракує найбільше

Серед найбільш дефіцитних позицій виробники називають мікроелектроніку, навігаційні модулі GNSS та інерціальні системи, сенсори, оптичне обладнання і тепловізійні матриці.

Також складною залишається ситуація з акумуляторними системами та спеціалізованими чіпами для управління і стабілізації польоту.

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров повідомив, що для виробників безпілотників особливо гострою є нестача оптоволоконного кабелю. В Україні його не виробляють, а світові ціни на таку продукцію суттєво зросли через попит з боку оборонної промисловості та розвиток дата-центрів.

Крім того, дефіцитними залишаються окремі види вибухових речовин, які також доводиться імпортувати.

Чому це проблема для виробництва

У галузі пояснюють, що для виробників дронів критичне значення має можливість довгий час отримувати однакові комплектуючі в необхідних обсягах.

Навіть заміна одного компонента часто вимагає повторних випробувань виробу, адаптації програмного забезпечення та переналаштування виробничих процесів, що може впливати на швидкість виробництва.