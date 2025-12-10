ua en ru
Производители оружия Индии обсудили с Москвой потенциальные совместные проекты, - Reuters

Среда 10 декабря 2025 03:53
Производители оружия Индии обсудили с Москвой потенциальные совместные проекты, - Reuters Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По меньшей мере шесть руководителей ведущих индийских производителей оружия посетили в этом году редкие встречи в России для обсуждения потенциальных совместных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время первого с 2022 года визита руководителей оборонного бизнеса Индии в Россию состоялись закрытые переговоры, о которых ранее не сообщалось.

По данным источников Reuters, делегация прибыла в Москву 29 - 30 октября под руководством министра оборонного производства Индии Санджива Кумара для подготовки почвы к визиту президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели 4 - 5 декабря.

Визит проходил на фоне стремления правительства Индии пересмотреть свое многолетнее оборонное сотрудничество с Россией и перейти к модели совместной разработки вооружений. Дальнейшее взаимодействие с Москвой может сказаться на планах индийских компаний наладить кооперацию с западными производителями, отмечают эксперты.

По информации источников, в ходе переговоров стороны обсуждали возможность производства в Индии компонентов для самолетов МиГ-29, систем ПВО и другого российского вооружения. Рассматривались также предложения по созданию индийских производственных мощностей для оборудования, которое потенциально может экспортироваться в Россию.

Кто присутствовал на переговорах

Во встречах участвовали представители оборонных подразделений крупных индийских конгломератов, государственных компаний и стартапов, работающих в сфере дронов и искусственного интеллекта.

По данным собеседников, присутствовал топ-менеджер Kalyani Group - материнской компании Bharat Forge, которая производит компоненты для ракет и артиллерии. Он, в частности, обсуждал возможное сотрудничество в сфере комплектующих для российских танков, самолетов и вертолетов.

На переговорах также присутствовал директор Adani Defence and Aerospace Ашиш Раджванши. Кроме того, участие принял представитель Общества индийских производителей оборонной продукции, в которое входят более 500 производителей, включая Tata Sons, Larsen & Toubro и Bharat Electronics.

Adani Group и Bharat Forge отрицают участие руководителей своих компаний в переговорах. Министерство обороны Индии и другие фирмы не предоставили комментариев.

В 2024 году Reuters сообщало, что дочерняя компания Bharat Forge входила в число индийских предприятий, которые поставляли артиллерийские снаряды в Европу. Часть этих боеприпасов была перенаправлена в Украину, что вызвало дипломатический протест со стороны России.

Как отмечает один из индийских топ-менеджеров, компании осторожно относятся к новым сделкам с Москвой из-за риска вторичных санкций. Представитель оборонного ведомства Индии добавил, что фирмы должны самостоятельно оценивать политические и финансовые риски, даже несмотря на возможность дипломатической защиты со стороны Нью-Дели.

Сотрудничество России и Индии

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал о том, что Кремль все больше полагается на Индию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, а также хочет, чтобы Дели поддержал производство дронов, которые Россия хочет использовать для войны.

Глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов 5 декабря заявил, что Россия ведет переговоры с Индией по локализации производства российских беспилотников, в частности "Ланцет", в Индии.

Накануне российский диктатор Владимир Путин в интервью India Today сказал, что Россия не только продает Индии оружие, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей. Диктатор утверждает, что Индия использует российские истребители Су-57, а также производит на своей территории танки Т-90 и совместно разработанные ракеты BrahMos.

Также известно, что Индия на 10 лет возьмет в аренду у России атомную ударную подводную лодку. Сумма сделки составит 2 миллиарда долларов.

