Индия возьмет в аренду у России атомную подводную лодку, - Bloomberg

Индия, Четверг 04 декабря 2025 16:39
Индия возьмет в аренду у России атомную подводную лодку, - Bloomberg Фото: Индия будет обучать своих моряков на российской субмарине, пока строит собственные (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Индия на 10 лет возьмет в аренду у России атомную ударную подводную лодку. Сумма сделки составит 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания рассказали, что обсуждение аренды российской субмарины продолжалось в течение нескольких лет, однако сторонам не удавалось прийти к согласию по цене. Теперь договор согласован, в прошлом месяце индийские моряки уже посетили один из судостроительных заводов РФ.

Отмечается, что Индия получит субмарину в течение двух лет, однако есть вероятность, что сроки поставки будут смещены из-за сложности проекта.

Bloomberg пишет, что, согласно условиям аренды, субмарину нельзя использовать в военных целях. Разрешается ее использование исключительно для обучения.

Источники издания рассказали, что Индия планирует обучать с помощью лодки своих моряков, пока строит две собственные атомные субмарины.

Индия уже арендовала российскую субмарину

Ранее Индия уже брала в аренду подводную лодку у России в 2012 году. Тогда ВМС страны получили атомную субмарину "Нерпа".

Подводную лодку передали с опозданием из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения в ноябре 2008 года. В результате 20 человек погибли, еще 21 пострадал.

Предполагалось, что "Нерпа" будет находиться в аренде у Индии 10 лет, однако уже в июне 2021 года ее досрочно вернули России. Это произошло из-за взрыва на борту лодки баллона воздуха высокого давления, что повредило корпуса, радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование.

Напомним, на фоне обострения экономических последствий российской агрессии против Украины, а также вследствие задержки в подписании важного торгового договора с США курс индийской рупии упал до исторического минимума.

