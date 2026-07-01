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РФ ударила ракетой по заводу "Снежная панда" в Одесской области, есть раненые

17:39 01.07.2026 Ср
2 мин
Часть производства полностью уничтожена
aimg Валерий Ульяненко
РФ ударила ракетой по заводу "Снежная панда" в Одесской области, есть раненые Фото: последствия вражеского удара по заводу "Снежная Панда" (facebook.com/DSNSODE)
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В среду, 1 июля, Россия нанесла ракетный удар по заводу "Снежная Панда" в Одесской области. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании и сообщение ГСЧС Одесской области.

"В результате вражеского ракетного удара и масштабного пожара полностью уничтожена часть наших производственно-складских помещений. К сожалению, есть пострадавшие среди наших сотрудников - сейчас им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что это был самый важный хаб, откуда продукция отправлялась по всей стране, в том числе и других брендов.

"Сейчас мы оцениваем масштабы разрушений и принимаем первоочередные решения, чтобы спасти нашу жизнь", - рассказали в "Снежной Панде".

Фото: последствия вражеского удара по заводу "Снежная Панда" (facebook.com/DSNSODE)

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате баллистического удара по Одесской области погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Он отметил, что среди пострадавших 11 человек госпитализировали - все они получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, сегодня днем российские оккупанты нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате обстрела пострадали 26 человек, подтверждена гибель двух человек в Новобаварском районе. Один из погибших - 15-летний парень.

Кроме того, в Херсоне вражеский дрон атаковал маршрутный автобус. В результате обстрела погиб ребенок, еще две работницы Госналоговой службы получили ранения.

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