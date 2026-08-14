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Привычные товары недоступны? "Снежная панда" объяснила ситуацию в магазинах

13:14 14.08.2026 Пт
2 мин
"Снежная панда" восстанавливается после обстрела в июле
aimg Ирина Гамерская
Привычные товары недоступны? "Снежная панда" объяснила ситуацию в магазинах Фото: последствия удара по складам под Киевом (Getty Images)
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Часть продукции "Снежная панда" и других украинских брендов исчезла с полок супермаркетов. В компании объяснили это последствиями ракетного удара по их предприятию и недавними атаками на логистические сети крупных торговых сетей.

Что в компании говорят о ситуации в магазинах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Последствия вражеского удара: Прошло более месяца с момента ракетного удара по производственно-складскому комплексу "Снежная панда", нанесшему предприятию огромные безвозвратные потери.
  • Почему нет товаров: Команде нужно время на полное восстановление и пополнение ассортимента. Кроме того, ситуацию усугубили недавние удары по сетям партнеров-ритейлеров.
  • Где заметны ограничения: Ассортимент бренда (и других украинских производителей) может быть ограничен в привычных точках продаж и сетях партнеров: Rozetka, Сильпо, Эпицентр, Novus, Фора.
  • Дальнейшие действия: Компания совместно с партнерами работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить наличие всей продукции на полках магазинов.

"Должны поделиться текущим положением дел с наличием товаров. Несмотря на все наши усилия и ежедневную работу над восстановлением, нам нужно время, чтобы полностью пополнить весь ассортимент. Поэтому часть привычных для вас продуктов временно может быть недоступна", - отмечают в компании.

В компании также добавили, что ассортимент как товаров "Снежной Панды", так и многих других украинских брендов может быть ограничен в привычных точках продаж из-за недавних ударов по сетям партнеров:

  • Розетка
  • Сильпо
  • Эпицентр
  • Novus
  • Фора

"Мы и наши партнеры делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть каждый любимый продукт на свои места", - говорится в сообщении.

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