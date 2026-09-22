Россия во второй раз полностью уничтожила склад "Снежной панды"
Российские военные 22 сентября снова ударили по "Снежной панде". Складской комплекс компании полностью уничтожен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Снежная панда".
В компании рассказали, что складской комплекс снова стал целью российского удара.
"22 сентября в результате вражеского удара был второй раз полностью уничтожен наш складской комплекс", - говорится в заявлении.
Таким образом, предприятие вторично потеряло складские мощности в результате российской атаки. В компании не уточнили другие детали относительно характера повреждений или ущерба.
В то же время в "Снежной панде" отметили, что главное - работники остались живы и не пострадали.
"Самое главное - люди живы и не пострадали", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 1 июля Россия нанесла ракетный удар по заводу "Снежная панда" в Одесской области. В результате атаки была уничтожена часть производственно-складских помещений, а на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
После первого удара РФ по производственно-складскому комплексу "Снежной панды" компании ушло время на восстановление и пополнение ассортимента. Из - за последствий атаки часть продукции временно исчезла с полок магазинов.