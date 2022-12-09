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В России еще один масштабный пожар. Горит крупный шинный завод в Барнауле (видео)

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Барнаул, Пятница 09 декабря 2022 09:04
В России еще один масштабный пожар. Горит крупный шинный завод в Барнауле (видео) Фото: в российском Барнауле загорелся крупный шинный завод (mchs.gov.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В российском Барнауле Алтайского края вспыхнул масштабный пожар. Горит производственное предприятие по изготовлению шин, огонь настолько большой, что к тушению привлекли специальный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Пожар произошел в одном из производственных зданий предприятия в Барнауле. К тушению привлечены более ста человек и пожарный поезд. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров", - пишут российские издания.

По информации росСМИ, уже привлечены к тушению огня 110 человек и 33 единицы техники. Кроме того, было принято решение о наращивании группировки спасателей.

"На место происшествия прибыл пожарный поезд. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет", - пишут СМИ.

Известно, что сначала пожар произошел в одном из цехов завода по производству шин. Но пока пожарные прибыли на место, огонь уже охватил четырехэтажное здание, и продолжил распространяться дальше.

В настоящее время тушение пожара продолжается. Также стало известно, что предприятие производит шины под известным брендом Nortec.

Напомним, что сегодня в России также вспыхнул масштабный пожар и в Подмосковье. Загорелся торговый центр "МегаХимки". Площадь пожара охватила около 7000 квадратных метров, и ему было присвоено 4 (из пяти) уровень сложности.

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