Масштабный пожар в Москве: в торговом центре прогремели взрывы

Масштабный пожар произошел в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash .

Региональное управление МЧС сообщает, что площадь пожара составляет 7 тысяч кв. м, ему присвоена высшая категория сложности.

Представитель МЧС сказал, что загорелась кровля гипермаркета "OBI". По предварительным данным, пострадавших нет.

На видео, которые публикуются в Telegram, видно зарево и столб дыма над торговым центром. Кроме того, слышны взрывы.

О причинах пожара не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.

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