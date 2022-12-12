В России очередной крупный пожар: выгорел склад с каучуком (видео)

Фото: в российском Нижнекамске крупный пожар уничтожил склад с каучуком (Getty Images)

В российском Нижнекамске (Татарстан) крупный пожар полностью уничтожил склад с каучуком площадью 6 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.