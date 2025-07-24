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В России разбился пассажирский самолет с 49 людьми на борту: что известно

Четверг 24 июля 2025 10:19
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В России разбился пассажирский самолет с 49 людьми на борту: что известно Иллюстративное фото: самолет Ан-24 (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В Амурской области Российской Федерации (РФ) разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту. Спасатели уже обнаружили горящий фюзеляж воздушного судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Медиазону".

Самолет летел из Хабаровска в Тынду с остановкой в Благовещенске, но перестал выходить на связь за несколько километров до аэропорта.

Известно, что на борту воздушного судна в целом находились 49 человек, среди которых:

  • 43 пассажира;
  • шесть членов экипажа.

Согласно данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, во время захода на посадку самолет "ушел на второй круг, после чего связь с ним была потеряна".

По состоянию на сейчас известно, что спасатели уже обнаружили горящий фюзеляж самолета, а восточное управление Следственного комитета на транспорте возбудило дело о нарушении правил безопасности воздушного движения, которое привело к смерти более трех человек.

Предварительно, никто не выжил

Как пишет Telegram-канал Baza, обломки самолета разбросаны на расстоянии полкилометра.

Согласно предварительной оценке, выживших в результате падения воздушного судна нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Бангладеше тренировочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) упал на столичную школу в результате чего погибли более 20 человек и более сотни получили ранения.

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