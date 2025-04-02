В РФ разбился очередной Ту-22М3: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС .

В Министерстве обороны России сообщили, что их бомбардировщик Ту-22М3 упал в безлюдной местности в Иркутской области. На земле, по данным россиян разрушений не зафиксировано.

Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. На место падения уже прибыла поисково-спасательная бригада, которая эвакуирует экипаж.

ТАСС заявило, что пожара на месте аварии нет, однако другие росСМИ опубликовали видео, на которых видно пожар и дым.

В то же время, по данным Mash, в результате падения самолета погиб пилот.