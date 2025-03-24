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На территории России разбился штурмовик Су-25

Россия, Понедельник 24 марта 2025 13:46
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На территории России разбился штурмовик Су-25 Фото: Су-25 разбился на территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский штурмовик Су-25 упал в Приморском крае Российской федерации. Он разбился при выполнении учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По информации военного ведомства РФ, пилот катапультировался, угрозы жизни и здоровью якобы нет.

"Самолет был без боекомплекта, упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность", - говорится в сообщении.

Су-25

Су-25 - это штурмовик, разработанный в СССР в 1970-х годах. Он предназначен для поддержки сухопутных войск.

Точное количество Су-25 в российской армии постоянно меняется из-за боевых потерь. По разным оценкам, до 2022 года у России было около 200–250 Су-25 разных модификаций (включая модернизированные Су-25СМ, Су-25СМ3 и Су-25УБ).

Основные характеристики Су-25:

  • Экипаж: 1 пилот
  • Максимальная скорость: около 975 км/ч
  • Дальность полета: до 1850 км
  • Боевой радиус: около 750 км
  • Вооружение: 30-мм пушка ГШ-30-2, до 4,4 т боевой нагрузки (ракеты, бомбы, неуправляемые снаряды)
  • Броня: титановая защита кабин

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 марта с начала войны было ликвидировано 370 российских самолетов.

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