На территории России разбился штурмовик Су-25

Российский штурмовик Су-25 упал в Приморском крае Российской федерации. Он разбился при выполнении учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

По информации военного ведомства РФ, пилот катапультировался, угрозы жизни и здоровью якобы нет.

"Самолет был без боекомплекта, упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность", - говорится в сообщении.

Су-25

Су-25 - это штурмовик, разработанный в СССР в 1970-х годах. Он предназначен для поддержки сухопутных войск.

Точное количество Су-25 в российской армии постоянно меняется из-за боевых потерь. По разным оценкам, до 2022 года у России было около 200–250 Су-25 разных модификаций (включая модернизированные Су-25СМ, Су-25СМ3 и Су-25УБ).

Основные характеристики Су-25: