Без вырезов и камер на поверхности: Apple готовит iPhone со сплошным экраном

Компания Apple, вероятно, начала тестирование прототипов своих будущих флагманов, которые должны выйти на рынок в 2027 году. Главной особенностью новых iPhone должно стать кардинальное изменение дизайна фронтальной панели.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на информацию инсайдера DCS в Weibo .

Аналитики связывают такие радикальные эксперименты с подготовкой к 20-й годовщине с момента выхода самого первого iPhone.

Инсайдеры из цепочек поставок сообщают, что Apple сейчас активно оценивает прототипы будущих линеек iPhone 19 Pro и специальной юбилейной модели, которая может получить название iPhone 20 или iPhone XX.

Главная цель инженеров - создать полностью монолитный девайс без физических вырезов на экране, где камеры и датчики будут полностью интегрированы под матрицу.

Apple возвращает забытые тренды?

Идея загнутых экранов не является новой для рынка смартфонов - в свое время подобные форматы "экранов-водопадов" активно эксплуатировали китайские бренды и компания Samsung.

Однако Apple планирует переосмыслить эту концепцию, сделав акцент на эргономике и изяществе:

Технология микровыводов. Сообщается, что Apple совместно с Samsung Display работает над созданием особых "микрозагнутых" (micro-curved) OLED-панелей. Благодаря этому стекло будет плавно закругляться по всему периметру корпуса.

Внедрение технологии COE. Новые матрицы создаются с использованием технологии Color Filter on Encapsulation (цветовой фильтр на инкапсуляции). Это позволит сделать дисплей значительно тоньше, существенно снизить его энергопотребление и повысить общую яркость экрана.

На актуальной стадии производственных тестов прототипы iPhone 19 Pro все еще имеют привычный круглый вырез для фронтальной камеры. Однако инсайдеры выражают уверенность, что до релиза финальных версий Apple попытается минимизировать или полностью скрыть этот элемент.

Потенциальная линейка смартфонов Apple на 2027-2028 годы

Согласно свежим утечкам, стратегия Apple может предусматривать разделение технологий между классическими Pro-версиями и премиальной юбилейной моделью.

Предварительный план выпуска новых устройств выглядит так:

iPhone 19 Pro получит новую изогнутую с четырех сторон панель, однако может сохранить аккуратный точечный вырез для камеры.

iPhone 19 Pro Max - увеличенная версия с загнутым по четырем сторонам стеклом.

iPhone 20/XX (Юбилейное издание) - безрамочный дизайн (all-screen), где и Face ID, и селфи-модуль будут на 100% спрятаны под экран.

iPhone 19 и iPhone Air - базовые модели, релиз которых может сместиться на весну 2028 года.

Самым большим вызовом для инженеров Купертино остается именно качество съемки подэкранной селфи-камеры. Технология Face ID уже сейчас демонстрирует оптимальные результаты при тестах в скрытом состоянии; в свою очередь, оптика для фотографий требует идеальной прозрачности слоев OLED-матрицы.

Если Apple удастся решить эту проблему без потери четкости снимков, мир наконец-то увидит полностью сплошной, "стеклянный" iPhone, о котором в свое время мечтал Стив Джобс.