Не все решилось на корте: Свитолина и Костюк покидают супертурнир в Цинциннати (видео)

Свитолина не сломала неутешительную традицию

WTA 1000. Цинциннати. 2-й круг

Барбора Крейчикова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина) - 2:6, 6:4, 6:3

Лидер украинского тенниса встречалась с неудобной для себя чешкой Крейчиковой. Ранее Элина дважды уступала сопернице, последний раз - год назад на Олимпиаде в Париже.

На этот раз была надежда, что Свитолина сможет сломать эту неутешительную для себя традицию. Особенно после первой партии, которую украинка взяла довольно уверенно.

Однако дальше все пошло не по сценарию украинки. Во второй партии Крейчикова заметно прибавила в скорости и агрессии, тогда как в игре Свитолиной участились ошибки. В равном противостоянии, сет забрала соперница.

А в решающей третьей партии ситуация только ухудшилась. Свитолина начала допускать простые, даже несвойственные ей, ошибки. А опытная Крейчикова жестко наказывала за такие подарки. В итоге украинка покидает американский "тысячник" уже после первого матча.

Что случилось с Костюк

Вторая ракетка Украины должна была сыграть в 3-м круге с полькой Игой Свёнтек. Но неожиданно отказалась продолжить выступления.

Костюк уверенно стартовала в Цинциннати, разгромив немку Татьяну Марию. Однако травма правого запястья, полученная еще на предыдущем "тысячнике" в канадском Монреале, все же дала о себе знать.

"Травма запястья, которую я получила в Монреале, стала для меня вызовом в последние дни. Я сделала всё, чтобы быть готовой к турниру в Цинциннати. С помощью моей невероятной команды мне удалось выйти на корт и завершить первый матч. Для меня было очень важно выступить, несмотря на боль, но я должна прислушиваться к своему телу. Я сосредоточусь на лечении, укреплении здоровья и возвращении в хорошей форме", - написала Костюк в личном Instagram.

И добавила:

"Спасибо, Цинциннати. До встречи, Нью-Йорк".

Следующим турниром для украинки станет уже Открытый чемпионат США, который стартует 24 августа.

Таким образом, в одиночном разряде на "тысячнике" Украину продолжает представлять лишь Даяна Ястремская. Третья отечественная ракетка в третьем круге турнира сыграет против второй в мире американки Коко Гофф. Матч состоится 12 августа.