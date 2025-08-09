Марта Костюк разгромила Татьяну Марию на WTA 1000 в Цинциннати - уверенная победа украинки

Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати уверенно обыграла опытную немку Татьяну Марию.

Уверенный старт Костюк в Цинциннати

Марта Костюк начала выступления на Cincinnati Open с уверенной победы.

В матче второго круга украинка за 52 минуты без особых проблем одолела 38-летнюю Татьяну Марию - 6:0, 6:1.

Хотя, четыре дня назад Костюк вынуждена была сняться с четвертьфинального поединка в Монреале из-за травмы запястья, однако в Цинциннати продемонстрировала отличный уровень игры и не оставила шансов одной из самых известных ветеранок немецкого тенниса.

Ход матча Костюк - Мария

Единственный гейм в матче Татьяна Мария взяла лишь при счете 0:6, 0:4.

Режиссеры трансляции были настолько уверены в победе Костюк, что в последнем гейме объявили о ее выигрыше, хотя игра еще продолжалась - Марта завершила ее через два розыгрыша.

Костюк подала навылет 1 раз, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов.

У Марии не было ни одного сейда, она допустила 2 ошибки на подаче и не создала ни одного брейк-пойнта.

Следующий соперник и другие результаты украинских теннисисток

После этой победы Марта Костюк вышла в третий круг, где встретится с победительницей матча между Игой Швьонтек (№3 WTA, Польша) и Анастасией Потаповой (№45 WTA).

Напомним, что ранее на этом турнире Юлия Стародубцева (№63 WTA) уступила француженке Леолии Жанжан (№95 WTA).

Также 10 августа вторые круги проведут Элина Свитолина (№13 WTA) и Даяна Ястремская (№31 WTA), которые получили своих соперниц.