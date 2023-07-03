ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оправдывал агрессию РФ. Послушник УПЦ МП получил 5 лет заключения

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 июля 2023 15:40
Оправдывал агрессию РФ. Послушник УПЦ МП получил 5 лет заключения Фото: послушник УПЦ МП получил 5 лет заключения, он оправдывал агрессию РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Послушник Почаевской Успенской лавры оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и прославлял оккупантов. Его приговорили к пяти годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

По данным следствия, до начала полномасштабного вторжения в РФ он работал на хозяйственном дворе религиозного учреждения и скрывал свои прокремлевские взгляды.

Впрочем, после 24 февраля 2022 года фигурант начал активно распространять нарративы российской пропаганды через собственные профили в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте". Там злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских защитников.

Во время обыска в келье послушника были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для публикации деструктивного контента. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Оправдывал агрессию РФ. Послушник УПЦ МП получил 5 лет заключения

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Послушнику УПЦ МП назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги сроком на 15 лет.

Деятельность УПЦ МП в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ МП и лишили их права пользоваться земельными участками.

Напомним, настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата подозревают в разжигании межрелигиозной розни.

Также СБУ сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.

К тому же, недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины УПЦ МП Суд Война России против Украины
NEWS
Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский
Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью