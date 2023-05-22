Называл ПЦУ "сатанинской". Митрополит Московского патриархата получил подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что клирик во время литургий пренебрежительно высказывался по поводу Православной церкви Украины, называя ее "сатанинской" и "церковью антихриста". Этим он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе.

СБУ инициировала лингвистическую экспертизу, подтвердившую факты преступной деятельности клирика.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Деятельность УПЦ (МП) в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ (МП) и лишили их права пользоваться земельными участками.

Также недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.

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