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Виправдовував агресію РФ. Послушник УПЦ МП отримав 5 років ув'язнення

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Україна, Понеділок 03 липня 2023 15:40
Виправдовував агресію РФ. Послушник УПЦ МП отримав 5 років ув'язнення Фото: послушник УПЦ МП отримав 5 років ув'язнення, він виправдовував агресію РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Послушник Почаївської Успенської лаври виправдовував збройну агресію РФ проти України та прославляв окупантів. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

За даними слідства, до початку повномасштабного вторгнення РФ він працював на господарському дворі релігійної установи й приховував свої прокремлівські погляди.

Втім, після 24 лютого 2022 року фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах "Одноклассники" та "Вконтакте". Там зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитував українських захисників.

Під час обшуку у келії послушника виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Виправдовував агресію РФ. Послушник УПЦ МП отримав 5 років ув'язнення

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Послушнику УПЦ МП призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'яти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком 15 років.

Діяльність УПЦ МП в Україні

У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ МП та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.

Нагадаємо, настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Також СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю Овруцько-Коростенської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській області. Вони виробляли та розповсюджували агітаційні матеріали, які провокували релігійну ворожнечу.

До того ж нещодавно в Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату.

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