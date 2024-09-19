Семьи погибших военных в Украине могут получить финпомощь: о каких суммах идет речь

Согласно действующему законодательству, семья погибшего во время полномасштабной войны в Украине военнослужащего имеет право получить от государства единовременную денежную помощь.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина .

В заключение она уточнила: если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи.

"Единовременное пособие распределяется равными частями между всеми членами семьи военнослужащего", - отметила Гуркина.

Помощник адвоката объяснила, что право на единовременную денежную помощь имеют при этом:

Согласно постановлению КМУ , единовременная денежная помощь выплачивается путем перечисления средств уполномоченным органом на счет в учреждении банка государственного сектора, указанного получателем в заявлении.

Согласно им, по словам Гуркиной, размер единовременного денежного пособия составляет:

Компенсация родным погибших гражданских

Напомним, ранее мы рассказывали, что в рамках программы социальной защиты в Украине предусмотрена также финансовая помощь семьям погибших в результате российской агрессии гражданских.

Такая компенсация распределяется равными долями на всех получателей и является одноразовой.

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