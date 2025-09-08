ua en ru
Семьи погибших военных будут получать выплаты по-новому: что изменилось с 1 сентября

Понедельник 08 сентября 2025 11:00
Семьи погибших военных будут получать выплаты по-новому: что изменилось с 1 сентября Фото: Выплаты семьям погибших военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащих в период военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что меняется

Начиная с сентября нынешнего года, выплаты будут осуществляться по такому принципу:

  • общий размер помощи остается без изменений и составляет 15 млн гривен;
  • семья сразу будет получать 3 млн гривен (1/5 от общей суммы);
  • остальные средства (12 млн гривен) будут выплачивать поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно около 150 тыс. гривен ежемесячно.

Когда будут действовать новые правила

Они будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года.

Для семей погибших воинов, смерть которых была засвидетельствована ранее, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Для чего изменения

В ведомстве отмечают, что новый механизм призван обеспечить стабильную и долгосрочную финансовую поддержку семей погибших защитников. В то же время остается возможность быстрого получения части средств для покрытия первоочередных потребностей.

Новые правила выплат распространяются на все подразделения Сил безопасности и обороны Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывало о льготах для официальных жен и членов семей погибших военнослужащих. Они могут получить скидки на коммунальные услуги и топливо, бесплатные лекарства, зубопротезирование, санаторное лечение, ремонт жилья, а также единовременную денежную помощь.

Напомним, с начала полномасштабной войны погибли более 100 сотрудников ГСЧС, еще более 50 получили ранения. В службе отмечают, что несмотря на меры безопасности, риск для их жизни во время работы остается очень высоким.

Выплаты Военный Погиб
