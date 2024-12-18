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Льготы для семей погибших военных в Украине: какие услуги они могут получить

Украина, Среда 18 декабря 2024 16:10
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Льготы для семей погибших военных в Украине: какие услуги они могут получить Фото: Льготы для семей погибших военных (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Официальные жены погибших военнослужащих в Украине могут получить услуги со скидками. Однако, чтобы получить такие льготы, ей и другим членам семьи погибшего защитника, нужно иметь соответствующий статус.

РБК-Украина рассказывает, какие льготы могут получить жены погибших украинских военнослужащих.

Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены и другие члены семьи погибших военных имеют право на получение льгот. В частности, они могут получить 50% скидки на квартирную плату, коммунальные услуги и на приобретение топлива для отопления жилья.

Кроме этого, члены семьи погибшего военнослужащего могут получить такие услуги бесплатно:

  • лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное зубопротезирование (за исключением протезов из драгоценных металлов);
  • санаторно-курортное лечение или компенсацию его стоимости.

К тому же, официальная жена погибшего воина и другие члены семьи могут бесплатно сделать внеочередной капитальный ремонт собственного дома. А также, первоочередной текущий ремонт жилого дома или квартиры.

После гибели военнослужащего, его семья также имеет право получить единовременную денежную помощь. В частности, в размере более 1 миллиона гривен.

Ранее мы писали, куда надо обращаться для получения статуса члена семьи погибшего защитника. В частности, этот статус могут получить семьи лиц, погибших или пропавших без вести; семьи военнослужащих Вооруженных сил Украины и другие.

При подготовке материала использованы источники: сайт Министерства по делам ветеранов Украины и пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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