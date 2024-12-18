Льготы для семей погибших военных в Украине: какие услуги они могут получить

Официальные жены погибших военнослужащих в Украине могут получить услуги со скидками. Однако, чтобы получить такие льготы, ей и другим членам семьи погибшего защитника, нужно иметь соответствующий статус.

Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены и другие члены семьи погибших военных имеют право на получение льгот. В частности, они могут получить 50% скидки на квартирную плату, коммунальные услуги и на приобретение топлива для отопления жилья.

Кроме этого, члены семьи погибшего военнослужащего могут получить такие услуги бесплатно:

лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное зубопротезирование (за исключением протезов из драгоценных металлов);

санаторно-курортное лечение или компенсацию его стоимости.

К тому же, официальная жена погибшего воина и другие члены семьи могут бесплатно сделать внеочередной капитальный ремонт собственного дома. А также, первоочередной текущий ремонт жилого дома или квартиры.

После гибели военнослужащего, его семья также имеет право получить единовременную денежную помощь. В частности, в размере более 1 миллиона гривен.