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Выплаты в Польше: что нужно знать о помощи на детей в 2024 году

Фото: Выплаты на детей в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше получают ежемесячное пособие на детей до 18 лет. Выплаты составляют 800 злотых – около 8000 грн.

Чтобы не потерять право на получение пособия, следует своевременно подать заявку на следующий период, сообщает РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl.

Когда подавать заявление на получение помощи

Украинские беженцы сj временным статусом имеют право на государственную помощь на детей "800+". Чтобы не потерять право на выплаты и сохранить их непрерывность, нужно подать заявление в ZUS в установленный срок.

Новый период программы начинается с 1 июня 2024 года и продлится до 31 мая 2025 года. Прием заявок начался с 1 февраля. Родители или опекуны ребенка могут успеть подать заявление в ZUS до 30 апреля. Тогда они будут получать деньги непрерывно.

Если документы будут поданы в мае, деньги поступят на счет до 31 июля вместе с компенсацией за июнь. Если заявка будет подана в июне, перевод от ZUS будет перечислен на счет получателя до конца августа, а компенсация – с июня.

Заявку можно подать только в электронном виде с помощью:

  • PUE ZUS или мобильного приложения mZUS;
  • портала Emp@tia;
  • электронного банкинга.

Те, кто подаст заявление на выплаты "800+" после 30 июня, будут иметь право на помощь только с месяца подачи документов. Исключением являются родители новорожденных. Они могут подать заявление в течение 3 месяцев после рождения ребенка, чтобы получить полную помощь.

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

800 злотых получают родители детей младше 18 лет независимо от дохода семьи.

Для получения выплат "800+" хотят ввести условие

Польское правительство хочет ввести условие для получения помощи 800 злотых украинскими беженцами. Речь идет об обязанности посещать школу или детсад. Проект изменений в закон о помощи гражданам Украины предусматривает введение соответствующих положений.

"Целью предложенного изменения является связывания права на получение помощи 800+ для беженцев из Украины с фактом выполнения детьми школьной обязанности. Предложение еще будет дорабатываться, чтобы не повлиять на эффективность существующей системы выплаты пособия", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: Украинские дети в школе Польши (gettyimages.com)

Уточнение формулировки нормы и срока ее введенияя будет после проведения согласований и публичных консультаций проекта.

По данным Минобразования Польши, в стране обучается более 180 тысяч детей беженцев из Украины. В то же время чиновники посчитали, что 50-60 тысяч украинских детей в Польше не охвачены польской системой образования.

Напомним, мы писали, какие будут новые правила получения защиты в Польше. Обращаться за оформлением документов нужно будет сразу, также есть требования к паспорту.

Также мы рассказывали, где украинские беженцы получают наибольшую денежную помощь.

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