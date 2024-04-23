Выплаты в Польше: что нужно знать о помощи на детей в 2024 году

Украинские беженцы в Польше получают ежемесячное пособие на детей до 18 лет. Выплаты составляют 800 злотых – около 8000 грн.
Чтобы не потерять право на получение пособия, следует своевременно подать заявку на следующий период, сообщает РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl.
Украинские беженцы сj временным статусом имеют право на государственную помощь на детей "800+". Чтобы не потерять право на выплаты и сохранить их непрерывность, нужно подать заявление в ZUS в установленный срок.
Новый период программы начинается с 1 июня 2024 года и продлится до 31 мая 2025 года. Прием заявок начался с 1 февраля. Родители или опекуны ребенка могут успеть подать заявление в ZUS до 30 апреля. Тогда они будут получать деньги непрерывно.
Если документы будут поданы в мае, деньги поступят на счет до 31 июля вместе с компенсацией за июнь. Если заявка будет подана в июне, перевод от ZUS будет перечислен на счет получателя до конца августа, а компенсация – с июня.
Заявку можно подать только в электронном виде с помощью:
Те, кто подаст заявление на выплаты "800+" после 30 июня, будут иметь право на помощь только с месяца подачи документов. Исключением являются родители новорожденных. Они могут подать заявление в течение 3 месяцев после рождения ребенка, чтобы получить полную помощь.
Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)
800 злотых получают родители детей младше 18 лет независимо от дохода семьи.
Польское правительство хочет ввести условие для получения помощи 800 злотых украинскими беженцами. Речь идет об обязанности посещать школу или детсад. Проект изменений в закон о помощи гражданам Украины предусматривает введение соответствующих положений.
"Целью предложенного изменения является связывания права на получение помощи 800+ для беженцев из Украины с фактом выполнения детьми школьной обязанности. Предложение еще будет дорабатываться, чтобы не повлиять на эффективность существующей системы выплаты пособия", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Фото: Украинские дети в школе Польши (gettyimages.com)
Уточнение формулировки нормы и срока ее введенияя будет после проведения согласований и публичных консультаций проекта.
По данным Минобразования Польши, в стране обучается более 180 тысяч детей беженцев из Украины. В то же время чиновники посчитали, что 50-60 тысяч украинских детей в Польше не охвачены польской системой образования.
Напомним, мы писали, какие будут новые правила получения защиты в Польше. Обращаться за оформлением документов нужно будет сразу, также есть требования к паспорту.
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