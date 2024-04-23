Виплати у Польщі: що треба знати про допомогу на дітей 2024 року

Коли подавати заяву на отримання допомоги

Українські біженці із тимчасовим статусом мають право на державну допомогу на дітей "800+". Щоб не втратити право на виплати та зберегти їхню безперервність, треба подати заяву до ZUS у встановлений термін.

Новий період програми починається з 1 червня 2024 року і триватиме до 31 травня 2025 року. Прийом заявок розпочався з 1 лютого. Батьки або опікуни дитини можуть встигнути подати заяву в ZUS до 30 квітня. Тоді вони отримуватимуть гроші безперервно.

Якщо документи будуть подані в травні, гроші надійдуть на рахунок до 31 липня разом із компенсацією за червень. Якщо заявка буде подана в червні, переказ від ZUS буде перераховано на рахунок отримувача до кінця серпня, а компенсація – з червня.

Заявку можна подати лише в електронному вигляді за допомогою:

PUE ZUS або мобільного додатку mZUS;

порталу Emp@tia;

електронного банкінгу.

Ті, хто подасть заяву на виплати "800+" після 30 червня, матимуть право на допомогу лише з місяця подання документів. Винятком є ​​батьки новонароджених. Вони можуть подати заяву упродовж 3 місяців після народження дитини, щоб отримати повну допомогу.

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

800 злотих отримують батьки дітей до 18 років незалежно від доходу сім'ї.

Для отримання виплат "800+" хочуть запровадити умову

Польський уряд хоче запровадити умову для отримання допомоги 800 злотих українськими біженцями. Йдеться про обов'язок відвідувати школу чи дитсадок. Проект змін до закону про допомогу громадянам України передбачає запровадження відповідних положень.

"Метою запропонованої зміни є пов'язання права на отримання допомоги 800+ для біженців з України з фактом виконання дітьми шкільного обов'язку. Пропозиція ще буде доопрацьовуватися, щоб не вплинути на ефективність існуючої системи виплати допомоги", – зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Фото: Українські діти у школі Польщі (gettyimages.com)

Уточнення формулювання норми та терміну її запровадження буде після проведення узгоджень і публічних консультацій проекту.

За даними Міносвіти Польщі, у країні навчаються понад 180 тисяч дітей біженців із України. Водночас чиновники порахували, 50-60 тисяч українських дітей у Польщі не охоплені польською системою освіти.