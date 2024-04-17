Выплаты беженцам: где украинцы получают самую большую денежную помощь

Украинские беженцы за границей могут рассчитывать на денежную помощь от государства, которое предоставляет защиту. Суммы выплат в странах ЕС значительно отличаются.

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Выплаты в Германии для украинцев: сколько получает семья

Германия принимает почти треть (30,4%) всех украинских беженцев, которые получили временную защиту в странах ЕС. Одной из причин выбора украинцев является значительная социальная поддержка, которую оказывает Германия бежавшим от войны.

В частности, помощь Bürgergeld (гражданская помощь) выплачивается как основное обеспечение для тех, кто ищет работу, и полагается как немецким гражданам, так и украинцам со временной защитой.

С 1 января 2024 года стандартные размеры этой помощи составляют:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро;

в семейной паре на одного партнера – 506 евро;

взрослые в заведениях – 451 евро;

подростки 14-17 лет – 471 евро;

дети 6-13 лет – 390 евро;

дети до 5 лет – 357 евро.

То есть семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро. Центр занятости дополнительно предоставляет 750-850 евро на человека в аренду жилья.

Фото: Центр приема беженцев в Германии (gettyimages.com)

Также можно рассчитывать на пособие на личные школьные принадлежности – 130 евро в первой половине учебного года и до 65 евро во второй половине учебного года.

Выплаты в Норвегии: 1400 евро во время учебы

Граждане Украины со временной защитой в Норвегии получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 300-400 евро на каждого ребенка.

В то же время, во время прохождения интеграционной программы украинцы могут получать около 1400 евро в месяц. С этих средств они самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги. При этом можно попросить о дополнительной помощи к прожиточному минимуму.

Во время прохождения интеграционной программы беженцы могут попросить материальную помощь на детей в размере 88 евро в месяц. Эти выплаты можно получить через год проживания в Норвегии.

Фото: Центр приема украинцев в Норвегии (gettyimages.com)

Из-за большого потока людей власти Норвегии планируют сократить выплаты. Предлагается не выплачивать пособие на детей за первый год. Также интеграционные выплаты для пар без детей могут сократить на 516 евро в месяц. А единовременную выплату при рождении ребенка в 7965 евро можно будет получить только после проживания в стране минимум 12 месяцев.

Выплаты в Дании зависят от состава семьи

Дания – еще одна из стран, которые предоставляют украинским беженцам значительные выплаты. Согласно информации сайта "Помощь украинцам в Дании" и волонтерского проекта Rubikus, украинцы со временной защитой в Дании как безработные в среднем могут получать около 850 евро в месяц. Впрочем, после отчисления сумм за социальное жилье и налогов, "на руки" у беженцев будет около 400 евро.

Суммы пособия зависят от состава семьи. Например, выплаты в 2024 году до вычета налогов следующие:

одинокий отец с ребенком – 1758 евро (13105 крон);

взрослый без детей – 880 евро (6353 крон);

отец и мать – 1230 евро (9170 крон);

совершеннолетний до 30 лет, проживающий вместе с родителями – 379 евро (2823 крон).

бонус за сдачу экзамена по языку на уровень Dansk 2 – 229 евро (1705 крон) в месяц в течение 6 месяцев. Или тем, кто имеет установленный диагноз, мешающий получить уровень Dansk 2.

Фото: Украинские беженцы в Дании (gettyimages.com)

Выплаты в Ирландии: 220 евро в неделю

Ирландия предоставляет украинским беженцам еженедельные выплаты для взрослых 220 евро (880 евро в месяц). Также предусмотрены выплаты на детей в Ирландии – около 140 евро в месяц.

Исключение составляют беженцы, прибывшие в страну с 14 марта 2024 года, когда вступили в силу изменения в законодательство. Новоприбывшим предоставляется право проживать в государственном жилье – в основном это центры коллективного приема – на протяжении 90 дней. За это время их выплаты составляют 38,80 евро в неделю.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

После выезда из государственного жилья выплаты увеличивают. Этим людям придется искать ирландцев, которые их приютят, или арендовать жилье самостоятельно. В то же время изменение правил не касается прибывших ранее беженцев. Они и дальше живут бессрочно в предоставленных государством помещениях (чаще всего это гостиничные номера) и получают полные выплаты.

Выплаты в Чехии зависят от категории уязвимости

Чехия занимает третье место в Европе по количеству украинских беженцев, хотя выплаты здесь не самые высокие. В стране находятся более 300 тысяч бежавших от войны в Украине. С 1 сентября 2024 года для людей со временной защитой меняются правила помощи – проживание в бесплатном жилье сократится со 150 дней до 90 дней для всех категорий.

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, гуманитарная помощь в Чехии для украинских беженцев первые 150 дней составляет:

3 490 крон (138 евро) – для детей младше 6 лет;

4 188 крон (165 евро) – для детей от 6 до 10 лет;

5 235 крон (207 евро) – для детей с инвалидностью;

4 860 крон (192 евро) – для взрослых;

7 290 крон (288 евро) – для лиц с инвалидностью.

С шестого месяца размер выплат для взрослых беженцев меняется:

3 130 крон (124 евро) – для взрослых;

4 860 крон (192 евро) – для взрослых из категории уязвимости;

7 290 крон (288 евро) – для лиц с инвалидностью.

Пособие на жилье составляет 2400 чешских крон (95 евро) на человека в месяц, в зарегистрированных в специальном реестре квартирах – 3000 крон (118 евро) на человека, максимум семья из 5 и более человек может получить 15 тысяч крон (593 евро).

Фото: Помощь украинцам в Чехии (gettyimages.com)

Для уязвимых категорий помощь в зарегистрированном жилье составляет 6000 крон (237 евро), в незарегистрированном – 4800 крон (105 евро). Максимальная выплата – для семьи из 5 и более человек – 30 000 (1186 евро) и 24 000 крон (949 евро).

К уязвимым категориям относятся дети до 18 лет, студенты до 26 лет, лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет, беременные, лица старше 65 лет, лица с инвалидностью и ухаживающие за ними.