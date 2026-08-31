Выплаты на весь период лечения и реабилитации: что меняется для защитников Украины

Денежное обеспечение во время лечения и реабилитации - важный вопрос для каждого военнослужащего. Недавно президент подписал закон, который меняет правила насчет сохранения выплат на период пребывания в стационаре.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).

Главное: Сохранение выплат : подписанный президентом закон отменяет ограничение сроком в 12 месяцев на сохранение денежного обеспечения военнослужащих во время лечения или реабилитации в стационаре (в том числе в заведениях здравоохранения иностранных государств).

: подписанный президентом закон отменяет ограничение сроком в 12 месяцев на сохранение денежного обеспечения военнослужащих во время лечения или реабилитации в стационаре (в том числе в заведениях здравоохранения иностранных государств). Дополнительные выплаты : изменения не означают автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений (условия будет определять отдельное постановление Кабмина).

: изменения не означают автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений (условия будет определять отдельное постановление Кабмина). Требования ВВК : обязанность проходить военно-врачебную комиссию не отменяется - медосмотр нужно проходить не позднее чем через 12 месяцев от начала лечения, а в дальнейшем - не реже чем каждые 4 месяца.

: обязанность проходить военно-врачебную комиссию не отменяется - медосмотр нужно проходить не позднее чем через 12 месяцев от начала лечения, а в дальнейшем - не реже чем каждые 4 месяца. Улучшенное питание : закон гарантирует улучшенное питание на время лечения и реабилитации на равных условиях для военных, ветеранов, бывших пленных, иностранцев и лиц без гражданства.

: закон гарантирует улучшенное питание на время лечения и реабилитации на равных условиях для военных, ветеранов, бывших пленных, иностранцев и лиц без гражданства. Бесплатное протезирование: военнослужащие с ранениями и травмами, а также лица с инвалидностью вследствие войны обеспечиваются высокофункциональными протезами и ортезами за счет государственного бюджета.

Какой законопроект подписал президент Украины

В МОУ рассказали, что 22 августа 2026 года Верховной Раде вернули подписанный президентом Владимиром Зеленским проект закона Украины об обеспечении права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.

Согласно документу, за украинскими военнослужащими будет сохраняться выплата денежного обеспечения (ДО) на все время лечения или реабилитации в стационарных условиях.

"В том числе во время лечения в заведениях здравоохранения иностранных государств", - отметили в министерстве.

Уточняется, что закон №4954-IX вносит необходимые изменения в ряд других законодательных актов.

Продолжительность лечения не будет ограничивать право на сохранение выплат (инфографика: mod.gov.ua)

Какая ситуация сейчас и что именно изменится позже

Украинцам напомнили, что сейчас денежное обеспечение по последней занимаемой должности сохраняется за военнослужащим:

за период стационарного лечения;

но не более 12 месяцев подряд.

"Если лечение длится более 4 месяцев, для продления выплаты необходимо заключение ВВК о необходимости в длительном лечении", - констатировали в МОУ.

Между тем после вступления в силу новых положений закона продолжительность лечения не будет ограничивать право военнослужащего на сохранение денежного обеспечения 12 месяцами (на основаниях, определенных Кабинетом министров).

В то же время, по данным министерства, "это не означает автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в том числе дополнительных вознаграждений".

"Условия их выплаты будут определены отдельным постановлением Кабинета министров", - объяснили гражданам.

Изменения насчет начисления денежного обеспечения во время лечения и реабилитации (инфографика: mod.gov.ua)

Что будет с требованием к прохождению ВВК

Согласно данным МОУ, требование к прохождению военно-врачебной комиссии (ВВК) - не отменяется.

"После лечения, но не позднее 12 месяцев с его начала, военнослужащий должен пройти медосмотр для определения пригодности к военной службе", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, если лечение длится более 12 месяцев, повторный осмотр ВВК проводится не реже чем каждые 4 месяца (в порядке, установленном КМУ).

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Питание во время лечения и реабилитации

В законопроекте, по данным МОУ, говорится также об улучшенном питании во время лечения и реабилитации.

Так, улучшенным питанием в заведениях здравоохранения и реабилитационных заведениях будут обеспечивать:

военнослужащих;

ветеранов;

освобожденных из плена;

иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу.

"Также гарантируется, что их лечение и реабилитация будут осуществляться на равных условиях за счет средств государственного бюджета", - добавили в министерстве.

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Обеспечение защитников протезами и ортезами

Документ устанавливает также, что высокофункциональными протезами и/или ортезами за счет государственного бюджета (то есть бесплатно) должны обеспечиваться::