Выплаты на весь период лечения и реабилитации: что меняется для защитников Украины
Денежное обеспечение во время лечения и реабилитации - важный вопрос для каждого военнослужащего. Недавно президент подписал закон, который меняет правила насчет сохранения выплат на период пребывания в стационаре.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).
Главное:
- Сохранение выплат: подписанный президентом закон отменяет ограничение сроком в 12 месяцев на сохранение денежного обеспечения военнослужащих во время лечения или реабилитации в стационаре (в том числе в заведениях здравоохранения иностранных государств).
- Дополнительные выплаты: изменения не означают автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений (условия будет определять отдельное постановление Кабмина).
- Требования ВВК: обязанность проходить военно-врачебную комиссию не отменяется - медосмотр нужно проходить не позднее чем через 12 месяцев от начала лечения, а в дальнейшем - не реже чем каждые 4 месяца.
- Улучшенное питание: закон гарантирует улучшенное питание на время лечения и реабилитации на равных условиях для военных, ветеранов, бывших пленных, иностранцев и лиц без гражданства.
- Бесплатное протезирование: военнослужащие с ранениями и травмами, а также лица с инвалидностью вследствие войны обеспечиваются высокофункциональными протезами и ортезами за счет государственного бюджета.
Какой законопроект подписал президент Украины
В МОУ рассказали, что 22 августа 2026 года Верховной Раде вернули подписанный президентом Владимиром Зеленским проект закона Украины об обеспечении права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.
Согласно документу, за украинскими военнослужащими будет сохраняться выплата денежного обеспечения (ДО) на все время лечения или реабилитации в стационарных условиях.
"В том числе во время лечения в заведениях здравоохранения иностранных государств", - отметили в министерстве.
Уточняется, что закон №4954-IX вносит необходимые изменения в ряд других законодательных актов.
Продолжительность лечения не будет ограничивать право на сохранение выплат (инфографика: mod.gov.ua)
Какая ситуация сейчас и что именно изменится позже
Украинцам напомнили, что сейчас денежное обеспечение по последней занимаемой должности сохраняется за военнослужащим:
- за период стационарного лечения;
- но не более 12 месяцев подряд.
"Если лечение длится более 4 месяцев, для продления выплаты необходимо заключение ВВК о необходимости в длительном лечении", - констатировали в МОУ.
Между тем после вступления в силу новых положений закона продолжительность лечения не будет ограничивать право военнослужащего на сохранение денежного обеспечения 12 месяцами (на основаниях, определенных Кабинетом министров).
В то же время, по данным министерства, "это не означает автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в том числе дополнительных вознаграждений".
"Условия их выплаты будут определены отдельным постановлением Кабинета министров", - объяснили гражданам.
Изменения насчет начисления денежного обеспечения во время лечения и реабилитации (инфографика: mod.gov.ua)
Что будет с требованием к прохождению ВВК
Согласно данным МОУ, требование к прохождению военно-врачебной комиссии (ВВК) - не отменяется.
"После лечения, но не позднее 12 месяцев с его начала, военнослужащий должен пройти медосмотр для определения пригодности к военной службе", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, если лечение длится более 12 месяцев, повторный осмотр ВВК проводится не реже чем каждые 4 месяца (в порядке, установленном КМУ).
Питание во время лечения и реабилитации
В законопроекте, по данным МОУ, говорится также об улучшенном питании во время лечения и реабилитации.
Так, улучшенным питанием в заведениях здравоохранения и реабилитационных заведениях будут обеспечивать:
- военнослужащих;
- ветеранов;
- освобожденных из плена;
- иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу.
"Также гарантируется, что их лечение и реабилитация будут осуществляться на равных условиях за счет средств государственного бюджета", - добавили в министерстве.
Обеспечение защитников протезами и ортезами
Документ устанавливает также, что высокофункциональными протезами и/или ортезами за счет государственного бюджета (то есть бесплатно) должны обеспечиваться::
- военнослужащие с ранениями или травмами;
- лица с инвалидностью в результате войны.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие выплаты и бонусы получают военные в 2026 году.
Кроме того, в МОУ разъяснили судьбу выплат военных после после самовольного оставления воинской части (СОЧ).
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