Россия ночью атаковала Украину ракетой и дронами, есть "прилеты"
Ночью против 31 августа Россия нанесла удар по Украине - ракетой и более сотней дронов сразу по нескольким направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Чем атаковала Россия
Ночью с 18:00 30 августа до утра 31 августа противник применил одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ее запустили из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Параллельно враг поднял в воздух 121 ударный беспилотник - преимущественно реактивные "Шахеды", а также дроны типа "Гербера" и имитаторы "Пародия". Дроны летели сразу по нескольким направлениям:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск (территория России);
- временно оккупированный Донецк;
- Гвардейское (временно оккупированный Крым).
На 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 96 вражеских беспилотников. Это "Шахеды", "Герберы" и дроны других типов, летевших на север, юг, восток и в центр страны.
Управляемая ракета Х-59 цели не достигла.
Средства воздушного приступа попали в 11 локациях. Еще в 8 местах зафиксировали падение обломков сбитых целей.
Между тем, в Киеве готовят изменения в системе оповещения об опасности. Столичные власти разрабатывают различные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа.
Предложения будут представлены в ближайшее время по инициативе премьер-министра.
Как сообщало РБК-Украина, на фоне вражеских атак по составам и распределительным центрам у украинцев появились опасения по поводу дефицита продуктов.
Советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов сказал, что в случае необходимости продовольственные ниши способна закрыть Европа, а бизнес только перестраивает каналы поставок.