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В ТЦК ответили на популярный вопрос о ВВК, который часто вызывает путаницу

14:53 18.06.2026 Чт
3 мин
Военнообязанным объяснили, когда они должны пройти ВВК
aimg Татьяна Веремеева
В ТЦК ответили на популярный вопрос о ВВК, который часто вызывает путаницу Фото: Прохождение ВВК (Getty Images)
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Во время военного положения прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) является обязательным не для всех граждан. В территориальных центрах комплектования пояснили, кто именно должен пройти медицинский осмотр и в каких случаях это необходимо сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.

Главное:

  • Когда ВВК является обязательной: Медицинский осмотр во время военного положения проходят военнообязанные, получившие соответствующую повестку или направление.
  • Повторный осмотр: Пройти комиссию обязаны лица, которые ранее имели статус "ограниченно годных" и до сих пор не прошли повторный осмотр после изменений в законодательстве 2024 года.
  • Действующие военнослужащие: Медосмотр предусмотрен для военнослужащих в случае ухудшения состояния здоровья или после ранений.
  • Цель процедуры: ВВК необходима исключительно для официального определения уровня годности лица к выполнению военных обязанностей.

Кто обязан пройти ВВК

В ТЦК отметили, что вопрос прохождения военно-врачебной комиссии часто вызывает путаницу, однако перечень категорий граждан определен законодательством.

Обязательному медицинскому осмотру подлежат все военнообязанные, которых направляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Речь идет, в частности, о гражданах, получивших повестку или соответствующее направление.

Также ВВК должны пройти лица, которые ранее были признаны "ограниченно годными к военной службе в военное время" и не прошли повторный медицинский осмотр после изменений в законодательстве, введенных в 2024 году.

Кроме того, прохождение комиссии является обязательным для граждан, планирующих поступить на военную службу по контракту.

Кого еще касается медосмотр

В ТЦК напомнили, что ВВК проходят и действующие военнослужащие, если возникает необходимость повторно оценить состояние их здоровья. В частности, это может касаться случаев после ранений или при существенных изменениях состояния здоровья.

Отдельно определена категория женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Те из них, кто завершил обучение после 2025 года, должны встать на воинский учет, пройти ВВК в течение 60 дней и оформить воинско-учетные документы.

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Для чего нужна ВВК

В территориальном центре комплектования подчеркнули, что военно-врачебная комиссия является обязательной процедурой для определенных законом категорий граждан. Она проводится для установления состояния здоровья и годности лица к военной службе.

При этом порядок направления на ВВК и прохождения медосмотра в каждом конкретном случае определяется органами воинского учета в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало о законопроекте, призванном урегулировать порядок прохождения ВВК иностранцами, которые служат или хотят служить в ВСУ. Документ определяет порядок медицинского осмотра для установления годности к службе, подтверждения ранений и заболеваний, а также необходимости лечения и реабилитации.

Также мы рассказывали, какие решения относительно годности к службе может принимать ВВК после отмены статуса "ограниченно годен". По словам юриста, в зависимости от диагноза мужчину могут признать негодным, временно негодным, годным к службе в тыловых подразделениях или полностью годным.

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