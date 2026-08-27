Минобороны разъяснило судьбу выплат военным после СЗЧ

Военнослужащим, самовольно покинувшим часть (СЗЧ), приостанавливают выплату денежного довольствия. Однако заработанные средства за предыдущий месяц не конфискуются, а выплачиваются по возвращении в списки личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Выплатят ли зарплату за предыдущий месяц

Выплата денежного довольствия военнослужащим приостанавливается непосредственно со дня самовольного покидания места службы.

После выдачи приказа командира о факте СЗЧ финансово-экономическая служба прекращает все переводы на банковскую карту военного.

В то же время, средства, которые защитник честно заработал за предыдущий месяц, не аннулируются. Они переходят в статус кредиторской задолженности воинской части и сохраняются на ее балансе.

Государство не конфискует эти деньги, однако получить их на счет при нахождении в статусе СЗЧ невозможно.

Когда военный сможет получить средства

Возобновление выплат и получение аккумулированных средств происходит исключительно после зачисления военнослужащего обратно в списки личного состава части.

Невыплаченное ранее денежное довольствие перечисляют в ближайший доступный расчетный период - как правило, при плановой выплате зарплаты до 20 числа месяца.