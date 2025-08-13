ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Выплаты почти по 20 тысяч и "бесплатный" свет: чего еще ждать людям возле фронта

Среда 13 августа 2025 20:55
UA EN RU
Выплаты почти по 20 тысяч и "бесплатный" свет: чего еще ждать людям возле фронта Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины одобрил пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Он включает пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 общин в 10 областях - это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимых групп населения. За каждой цифрой - люди, которым государство должно помочь", - сообщила Свириденко.

По ее словам, в основе программы лежат пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.

Доступное жилье

По программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год.

Дополнительно правительство выделит 40 тысяч гривен на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.

Безопасность

Строятся укрытия и защитные сооружения в школах и детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах.

Поддержка людей

Правительство выделяет 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству и компенсирует 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно. Также увеличится оплата общественно полезных работ на 33%.

Кроме того, отменяются админсборы и госпошлины - регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной.

Правительство также обеспечит бесплатное питание для учеников в прифронтовых школах.

Поддержка бизнеса

Аграрии получат субсидию 1000 гривен на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тысяч гривен за гектар с компенсацией до 80% расходов.

Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Здравоохранение

Медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи. Также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины работает над повышением зарплат и пенсий для жителей прифронтовых регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия