Виплати майже по 20 тисяч і "безкоштовне" світло: чого ще чекати людям біля фронту

Кабінет міністрів України схвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Він включає п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях - це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою - люди, яким держава має допомогти", - повідомила Свириденко.

За її словами, в основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я.

Доступне житло

За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.

Додатково уряд виділить 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Безпека

Будуються укриття та захисні споруди у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Підтримка людей

Уряд виділяє 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсує 100 кВт електроенергії на людину щомісяця. Також збільшиться оплата суспільно корисних робіт на 33%.

Окрім того, скасовуються адмінзбори та держмита - реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною.

Уряд також забезпечить безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах.

Підтримка бізнесу

Аграрії отримають субсидію 1000 гривень на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тисяч гривень за гектар з компенсацією до 80% витрат.

Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Охорона здоров’я

Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.