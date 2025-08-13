Кабмин работает над повышением зарплат и пенсий в прифронтовых регионах, - Свириденко

Кабинет министров Украины работает над повышением зарплат и пенсий для жителей прифронтовых регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения. Мы продолжим расширять поддержку прифронтовых общин, учитывая реальные потребности людей", - добавила премьер.

По ее словам, правительство планирует специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием.

"Готовим второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Он значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых громадах", - сообщила Свириденко.

Будет ли повышение пенсий в Украине?

Напомним, пенсионерам не стоит ждать повышения выплат в ближайшее время, ведь все этапы индексации и перерасчетов, запланированные правительством на 2025 год, уже состоялись.

В то же время сумма пенсии в августе вырастет для тех лиц, кто достигнет определенного возраста. ПФУ предусмотрены следующие надбавки:

лицам от 70 лет - 300 гривен ежемесячно к сумме основной пенсии;

лицам от 75 лет - 456 гривен;

лицам от 80 лет - 570 гривен.

Эта доплата начисляется с даты, когда у человека день рождения, то есть не за полный месяц, а пропорционально количеству дней до его завершения.

Право на надбавку имеют пенсионеры, если их общая пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Больше о выплатах пенсий, субсидий и социальной помощи в августе, - читайте в материале РБК-Украина.