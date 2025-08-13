ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кабмин работает над повышением зарплат и пенсий в прифронтовых регионах, - Свириденко

Среда 13 августа 2025 19:50
UA EN RU
Кабмин работает над повышением зарплат и пенсий в прифронтовых регионах, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины работает над повышением зарплат и пенсий для жителей прифронтовых регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Готовим второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Он значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых громадах", - сообщила Свириденко.

По ее словам, правительство планирует специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием.

"Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения. Мы продолжим расширять поддержку прифронтовых общин, учитывая реальные потребности людей", - добавила премьер.

Будет ли повышение пенсий в Украине?

Напомним, пенсионерам не стоит ждать повышения выплат в ближайшее время, ведь все этапы индексации и перерасчетов, запланированные правительством на 2025 год, уже состоялись.

В то же время сумма пенсии в августе вырастет для тех лиц, кто достигнет определенного возраста. ПФУ предусмотрены следующие надбавки:

  • лицам от 70 лет - 300 гривен ежемесячно к сумме основной пенсии;
  • лицам от 75 лет - 456 гривен;
  • лицам от 80 лет - 570 гривен.

Эта доплата начисляется с даты, когда у человека день рождения, то есть не за полный месяц, а пропорционально количеству дней до его завершения.

Право на надбавку имеют пенсионеры, если их общая пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Больше о выплатах пенсий, субсидий и социальной помощи в августе, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко Зарплата в Украине Пенсии в Украине
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия