Выплаты "800+" для украинцев в Польше под угрозой. Президент Навроцкий сделал заявление

Отменят ли украинцам помощь "800+" украинцам

Глава польского государства подчеркнул, что любые изменения должны базироваться на четкой стратегии, а не быть ситуативными решениями.

"Польская демографическая политика должна внедряться планово и логично", - подчеркнул Навроцкий.

Пока активно обсуждается предложение PSL: выплаты "800+" оставлять только работающим родителям или опекунам. Другие категории будут получать социальную помощь вне этой программы.

Лидер партии Владислав Косиняк-Камыш отмечает, что "работающие люди должны быть стратегией номер один" для Польши.

Опрос показал: 54,4% поляков поддерживают эту инициативу, 26,5% хотят оставить программу без изменений, а 19,2% не определились.

Детали программы "800+"

Помощь "800+" в Польше назначают семьям с детьми, в том числе и украинским беженцам. Основная цель программы - поддержать родителей и опекунов в воспитании детей.

По действующим правилам:

родители или опекуны детей получают выплату на ребенка (до 18 лет) ежемесячно;

размер пособия - 800 злотых на ребенка (9 тысяч гривен).

С 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила по программе "800+" для украинских беженцев. Теперь, чтобы получить это социальное обеспечение, ребенок должен обязательно посещать польскую школу или детский сад. Исключение составляют только те дети, которые учатся дома.

Добавим, что отмена этой помощи для некоторых украинских беженцев может привести к ухудшению их финансового положения, что может заставить их вернуться домой.