Финляндия планирует уменьшить поддержку беженцев: что будет с украинцами
Правительство Финляндии рассматривает инициативу Министра финансов Риикки Пурры по поводу отмены финансовой компенсации муниципалитетам, которые покрывают расходы на интеграцию беженцев и искателей убежища.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Правительство хочет сэкономить более €317 млн, отменяя компенсации
Министр финансов Риикка Пурра предложила отменить выплаты муниципалитетам, которые покрывают расходы на интеграцию беженцев. Это часть бюджетного плана на 2026 год и позволит сэкономить более 317 миллионов евро за два года.
На что идут компенсации
Компенсации сейчас направляются на такие услуги:
- языковая подготовка;
- поддержка в трудоустройстве;
- курсы адаптации к финскому обществу.
По оценкам, в этом году на украинцев приходится две трети, а в следующем - до 75% расходов на интеграционные услуги. Сейчас в стране под временной защитой проживает почти 46 тысяч украинцев.
Ответственность остается за муниципалитетами
Микко Харконен из Ассоциации местных и региональных органов власти предупреждает: даже после отмены компенсаций муниципалитеты должны самостоятельно финансировать услуги - например, за счет повышения налогов или сокращения других программ.
Риски для интеграции
Тиина Рахими Ахмади, менеджер интеграционных служб города Турку, выразила обеспокоенность, что отсутствие финансирования усложнит интеграцию беженцев. Без участия в жизни общества ухудшаются языковые навыки, а безработица может длиться долго.
Окончательное решение - после осенних переговоров
Парламент Финляндии примет бюджет с учетом этого предложения после завершения осенних консультаций.
