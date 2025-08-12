ua en ru
Финляндия планирует уменьшить поддержку беженцев: что будет с украинцами

Финляндия, Вторник 12 августа 2025 08:00
Финляндия планирует уменьшить поддержку беженцев: что будет с украинцами Что может измениться для беженцев в Финляндии (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство Финляндии рассматривает инициативу Министра финансов Риикки Пурры по поводу отмены финансовой компенсации муниципалитетам, которые покрывают расходы на интеграцию беженцев и искателей убежища.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Правительство хочет сэкономить более €317 млн, отменяя компенсации

Министр финансов Риикка Пурра предложила отменить выплаты муниципалитетам, которые покрывают расходы на интеграцию беженцев. Это часть бюджетного плана на 2026 год и позволит сэкономить более 317 миллионов евро за два года.

На что идут компенсации

Компенсации сейчас направляются на такие услуги:

  • языковая подготовка;
  • поддержка в трудоустройстве;
  • курсы адаптации к финскому обществу.

По оценкам, в этом году на украинцев приходится две трети, а в следующем - до 75% расходов на интеграционные услуги. Сейчас в стране под временной защитой проживает почти 46 тысяч украинцев.

Ответственность остается за муниципалитетами

Микко Харконен из Ассоциации местных и региональных органов власти предупреждает: даже после отмены компенсаций муниципалитеты должны самостоятельно финансировать услуги - например, за счет повышения налогов или сокращения других программ.

Риски для интеграции

Тиина Рахими Ахмади, менеджер интеграционных служб города Турку, выразила обеспокоенность, что отсутствие финансирования усложнит интеграцию беженцев. Без участия в жизни общества ухудшаются языковые навыки, а безработица может длиться долго.

Окончательное решение - после осенних переговоров

Парламент Финляндии примет бюджет с учетом этого предложения после завершения осенних консультаций.

Читайте также о том, что в Германии количество украинских беженцев, которые официально работают и платят взносы в систему социального страхования, достигло почти 272 тысяч человек. Это на 80 тысяч больше, чем в прошлом году.

Ранее мы писали о том, что доля украинцев, которые хотят вернуться из-за границы, в этом году выросла до 64% - по сравнению с 55% в 2024-м. В то же время этот показатель все еще ниже, чем в 2023 году, когда намерение возвращения выражали 75% опрошенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

