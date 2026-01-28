Выплаты 800+ под угрозой? Что изменится для украинцев в Польше с 1 февраля

С февраля 2026 года в Польше меняются правила выплаты помощи 800+ для граждан Украины со статусом беженца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства PAP.pl.
В Польском агентстве прессы (PAP.pl) напомнили, что свободный доступ к рынку труда, а также к "семейным выплатам" в Польше гражданам Украины предоставил принятый в 2022 году закон.
При этом изменения в него вносились уже неоднократно.
Так, согласно последней поправке, право на родительскую помощь украинских беженцев (которые находятся в Польше в связи с военными действиями в Украине) будет зависеть от трудоустройства.
"С февраля меняются правила выплаты пособия 800+ для граждан Украины со статусом беженца", - объяснили в агентстве.
В Управлении социального страхования (ZUS) уточнили, что новые требования будут касаться около 150 тысяч человек, которые должны будут:
В ZUS объяснили, что при оформлении выплат на детей в рамках программы "800+" с 1 февраля 2026 года, украинцам в Польше нужно будет:
"В заявление также будут включены новые вопросы, касающиеся инвалидности ребенка", - добавили в PAP.pl.
Уточняется, что согласно последним данным, выплату 800+ получают 325,3 тыс. детей-иностранцев, в том числе 268,5 тыс. детей с украинским гражданством.
Исходя из обновленных правил, гражданам Украины со статусом беженца (PESEL UKR) для оформления выплат 800+ нужно будет иметь "профессиональную активность".
То есть право на получение помощи может зависеть "от профессиональной активности лица, подающего заявление, в месяце, предшествующем его подаче".
Уточняется, что ZUS будет проверять выполнение этого условия на основании данных из систем социального страхования (следовательно, в большинстве случаев подавать дополнительные документы не нужно).
Отмечается при этом, что "экономически активными" считаются лица, которые:
Между тем освобождаются от "условия трудоустройства":
Украинцам напомнили, что помощь на детей доступна в Польше только при условии, если ребенок посещает местное дошкольное или школьное учебное заведение.
Кроме того, и ребенок, и заявитель должны проживать на территории Польши.
Следовательно, ZUS может отказать в выплате пособия 800+, если возникнут сомнения насчет:
"Мы будем регулярно, ежемесячно, проверять, выполняются ли эти условия", - подчеркнула заместитель директора Департамента помощи семьям Ева Крисевич.
Напомним, ранее Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026 года, хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027 года.
Следовательно, владельцы статуса UKR должны заранее позаботиться о легализации пребывания в стране.
Между тем правительство Польши уже приняло изменения в специальный закон о помощи украинцам, постепенно отказываясь от временных решений, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.
Предложенные изменения могут, в частности, усложнить трудоустройство почти миллиона украинцев и негативно повлиять на польский рынок труда.
