Выплаты по 10 800 гривен от ООН: в какой области можно оформить помощь до конца марта

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начинает новый этап регистрации на получение денежной помощи для жителей Сумской области. В течение недели мобильные группы будут работать в пяти громадах региона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства в Telegram.
Главное:
Программа рассчитана на жителей Лебединской, Ахтырской, Кролевецкой, Липоводолинской и Бурынской ОТГ, которые ранее не получали помощь от международных организаций (в течение последних 3 месяцев) и имеют доход менее 6 300 грн на одного члена семьи.
Регистрация происходит исключительно по предварительной записи. Претенденты должны позвонить по телефону: 063 182 68 38 (линия работает Пн-Пт с 09:00 до 16:00).
Заявители получат 10 800 грн (по 3 600 грн для каждого в семье за три месяца). Сумму пришлют одним траншем на банковский счет.
Напомним, что государственная и международная помощь на проживание прекращается, если семья совершала крупные покупки в течение последних месяцев.
В частности, выплаты отменяются в случае покупки нового авто (моложе 5 лет), недвижимости на сумму более 100 тыс. грн или наличия депозитов в банке, превышающих эту сумму.
