Выплаты по 10 800 гривен от ООН: в какой области можно оформить помощь до конца марта

16:17 23.03.2026 Пн
3 мин
Помощь на проживание могут отменить по ряду причин. Кто рискует потерять выплаты?
aimg Василина Копытко
Регистрация происходит исключительно по предварительной записи (фото: Getty Images)

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начинает новый этап регистрации на получение денежной помощи для жителей Сумской области. В течение недели мобильные группы будут работать в пяти громадах региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства в Telegram.

Читайте также: Защита только для уязвимых: как могут изменить условия пребывания украинцев в ЕС

Главное:

  • Сумма выплаты: 10 800 грн на одного человека (по 3 600 грн ежемесячно в течение квартала, выплачивается одним траншем).
  • Локация: громад Сумской области.
  • Дата регистрации: 23-27 марта.
  • Регистрация: только по предварительной записи по телефону.

Кто может получить средства

Программа рассчитана на жителей Лебединской, Ахтырской, Кролевецкой, Липоводолинской и Бурынской ОТГ, которые ранее не получали помощь от международных организаций (в течение последних 3 месяцев) и имеют доход менее 6 300 грн на одного члена семьи.

Помощь предоставляется следующим категориям:

  • ВПЛ, которые получили этот статус в течение последних полгода (6 месяцев).
  • Украинцы, которые вернулись домой после вынужденного выезда за границу.

Обязательным условием является принадлежность к группам уязвимости:

  • Семьи, которые возглавляет один из родителей (одинокие отец или мать) с детьми до 18 лет или лицами старше 55 лет.
  • Одинокие лица пожилого возраста (55+ лет).
  • Семьи, где лица старшего возраста (55+) занимаются несовершеннолетними детьми.
  • Граждане с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как зарегистрироваться и куда прийти

Регистрация происходит исключительно по предварительной записи. Претенденты должны позвонить по телефону: 063 182 68 38 (линия работает Пн-Пт с 09:00 до 16:00).

После подтверждения записи необходимо явиться в пункт сбора данных:

  • 23 марта - Лебедин, площадь Соборная, 32 (отдел культуры и туризма) 10:30 - 15:30;
  • 24 марта - Ахтырка, ул. Парковая, 2А (МЦКД "Кнежа") 11:00 - 16:00
  • 25 марта - Кролевец, пл. Мира, 2 (дом культуры) 12:00 - 14:00
  • 26 марта - Липовая Долина, ул. Полтавская, 17 (помещение ЦНАПа) 11:00 - 14:00
  • 27 марта - Бурынь, ул. Первомайская, 3 (дом культуры) 11:30 - 14:30

Заявители получат 10 800 грн (по 3 600 грн для каждого в семье за три месяца). Сумму пришлют одним траншем на банковский счет.

Почему ВПЛ могут отказать в выплатах

Напомним, что государственная и международная помощь на проживание прекращается, если семья совершала крупные покупки в течение последних месяцев.

В частности, выплаты отменяются в случае покупки нового авто (моложе 5 лет), недвижимости на сумму более 100 тыс. грн или наличия депозитов в банке, превышающих эту сумму.

Читайте также о том, что министр соцполитики Денис Улютин недавно заявил, что выплату 1500 гривен в апреле получат 13 млн украинцев. Это касается граждан, которые сталкиваются с социальной системой и получают соцвыплаты.

Ранее мы писали о том, что в Украине государственная помощь малообеспеченным семьям назначается с учетом совокупного дохода всех членов семьи. Деньги, которые они получают от близких из-за границы, также учитываются.

