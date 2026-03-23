Виплати по 10 800 гривень від ООН: у якій області можна оформити допомогу до кінця березня

Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочинає новий етап реєстрації на отримання грошової допомоги для мешканців Сумської області. Протягом тижня мобільні групи працюватимуть у п’яти громадах регіону.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення агенції у Telegram.
Головне:
Програма розрахована на мешканців Лебединської, Охтирської, Кролевецької, Липоводолинської та Буриньської ОТГ, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій (протягом останніх 3 місяців) і мають дохід менше 6 300 грн на одного члена родини.
Допомога надається наступним категоріям:
Обов’язковою умовою є належність до груп вразливості:
Реєстрація відбувається виключно за попереднім записом. Претенденти мають зателефонувати за номером: 063 182 68 38 (лінія працює Пн-Пт з 09:00 до 16:00).
Після підтвердження запису необхідно з’явитися до пункту збору даних:
Заявники отримають 10 800 грн (по 3 600 грн для кожного в родині за три місяці). Суму надішлють одним траншем на банківський рахунок.
Нагадаємо, що державна та міжнародна допомога на проживання припиняється, якщо родина здійснювала великі покупки протягом останніх місяців.
Зокрема, виплати скасовуються у разі купівлі нового авто (молодше 5 років), нерухомості на суму понад 100 тис. грн або наявності депозитів у банку, що перевищують цю суму.
