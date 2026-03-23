Виплати по 10 800 гривень від ООН: у якій області можна оформити допомогу до кінця березня

Головне: Сума виплати: 10 800 грн на одну особу (по 3 600 грн щомісяця протягом кварталу, виплачується одним траншем).

Хто може отримати кошти

Програма розрахована на мешканців Лебединської, Охтирської, Кролевецької, Липоводолинської та Буриньської ОТГ, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій (протягом останніх 3 місяців) і мають дохід менше 6 300 грн на одного члена родини.

Допомога надається наступним категоріям:

ВПО, які отримали цей статус протягом останніх пів року (6 місяців).

Українці, які повернулися додому після вимушеного виїзду за кордон.

Обов’язковою умовою є належність до груп вразливості:

Сім’ї, які очолює один із батьків (самотні батько чи матір) з дітьми до 18 років або особами понад 55 років.

Одинокі особи похилого віку (55+ років).

Родини, де особи старшого віку (55+) опікуються неповнолітніми дітьми.

Громадяни з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями.

Як зареєструватися та куди прийти

Реєстрація відбувається виключно за попереднім записом. Претенденти мають зателефонувати за номером: 063 182 68 38 (лінія працює Пн-Пт з 09:00 до 16:00).

Після підтвердження запису необхідно з’явитися до пункту збору даних:

23 березня - Лебедин, площа Соборна, 32 (відділ культури та туризму) 10:30 - 15:30;

24 березня - Охтирка, вул. Паркова, 2А (МЦКД "Кнєжа") 11:00 - 16:00

25 березня - Кролевець, пл. Миру, 2 (будинок культури) 12:00 - 14:00

26 березня - Липова Долина, вул. Полтавська, 17 (приміщення ЦНАПу) 11:00 - 14:00

27 березня - Буринь, вул. Першотравнева, 3 (будинок культури) 11:30 - 14:30

Заявники отримають 10 800 грн (по 3 600 грн для кожного в родині за три місяці). Суму надішлють одним траншем на банківський рахунок.

Чому ВПО можуть відмовити у виплатах

Нагадаємо, що державна та міжнародна допомога на проживання припиняється, якщо родина здійснювала великі покупки протягом останніх місяців.

Зокрема, виплати скасовуються у разі купівлі нового авто (молодше 5 років), нерухомості на суму понад 100 тис. грн або наявності депозитів у банку, що перевищують цю суму.