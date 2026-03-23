Выплаты по 10 800 гривен от ООН: в какой области можно оформить помощь до конца марта
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начинает новый этап регистрации на получение денежной помощи для жителей Сумской области. В течение недели мобильные группы будут работать в пяти громадах региона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства в Telegram.
Главное:
- Сумма выплаты: 10 800 грн на одного человека (по 3 600 грн ежемесячно в течение квартала, выплачивается одним траншем).
- Локация: громад Сумской области.
- Дата регистрации: 23-27 марта.
- Регистрация: только по предварительной записи по телефону.
Кто может получить средства
Программа рассчитана на жителей Лебединской, Ахтырской, Кролевецкой, Липоводолинской и Бурынской ОТГ, которые ранее не получали помощь от международных организаций (в течение последних 3 месяцев) и имеют доход менее 6 300 грн на одного члена семьи.
Помощь предоставляется следующим категориям:
- ВПЛ, которые получили этот статус в течение последних полгода (6 месяцев).
- Украинцы, которые вернулись домой после вынужденного выезда за границу.
Обязательным условием является принадлежность к группам уязвимости:
- Семьи, которые возглавляет один из родителей (одинокие отец или мать) с детьми до 18 лет или лицами старше 55 лет.
- Одинокие лица пожилого возраста (55+ лет).
- Семьи, где лица старшего возраста (55+) занимаются несовершеннолетними детьми.
- Граждане с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.
Как зарегистрироваться и куда прийти
Регистрация происходит исключительно по предварительной записи. Претенденты должны позвонить по телефону: 063 182 68 38 (линия работает Пн-Пт с 09:00 до 16:00).
После подтверждения записи необходимо явиться в пункт сбора данных:
- 23 марта - Лебедин, площадь Соборная, 32 (отдел культуры и туризма) 10:30 - 15:30;
- 24 марта - Ахтырка, ул. Парковая, 2А (МЦКД "Кнежа") 11:00 - 16:00
- 25 марта - Кролевец, пл. Мира, 2 (дом культуры) 12:00 - 14:00
- 26 марта - Липовая Долина, ул. Полтавская, 17 (помещение ЦНАПа) 11:00 - 14:00
- 27 марта - Бурынь, ул. Первомайская, 3 (дом культуры) 11:30 - 14:30
Заявители получат 10 800 грн (по 3 600 грн для каждого в семье за три месяца). Сумму пришлют одним траншем на банковский счет.
Почему ВПЛ могут отказать в выплатах
Напомним, что государственная и международная помощь на проживание прекращается, если семья совершала крупные покупки в течение последних месяцев.
В частности, выплаты отменяются в случае покупки нового авто (моложе 5 лет), недвижимости на сумму более 100 тыс. грн или наличия депозитов в банке, превышающих эту сумму.
Читайте также о том, что министр соцполитики Денис Улютин недавно заявил, что выплату 1500 гривен в апреле получат 13 млн украинцев. Это касается граждан, которые сталкиваются с социальной системой и получают соцвыплаты.
Ранее мы писали о том, что в Украине государственная помощь малообеспеченным семьям назначается с учетом совокупного дохода всех членов семьи. Деньги, которые они получают от близких из-за границы, также учитываются.