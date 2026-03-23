Выплаты по 10 800 гривен от ООН: в какой области можно оформить помощь до конца марта

16:17 23.03.2026 Пн
Помощь на проживание могут отменить по ряду причин. Кто рискует потерять выплаты?
aimg Василина Копытко
Регистрация происходит исключительно по предварительной записи (фото: Getty Images)

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начинает новый этап регистрации на получение денежной помощи для жителей Сумской области. В течение недели мобильные группы будут работать в пяти громадах региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства в Telegram.

Защита только для уязвимых: как могут изменить условия пребывания украинцев в ЕС

Главное:

  • Сумма выплаты: 10 800 грн на одного человека (по 3 600 грн ежемесячно в течение квартала, выплачивается одним траншем).
  • Локация: громад Сумской области.
  • Дата регистрации: 23-27 марта.
  • Регистрация: только по предварительной записи по телефону.

Кто может получить средства

Программа рассчитана на жителей Лебединской, Ахтырской, Кролевецкой, Липоводолинской и Бурынской ОТГ, которые ранее не получали помощь от международных организаций (в течение последних 3 месяцев) и имеют доход менее 6 300 грн на одного члена семьи.

Помощь предоставляется следующим категориям:

  • ВПЛ, которые получили этот статус в течение последних полгода (6 месяцев).
  • Украинцы, которые вернулись домой после вынужденного выезда за границу.

Обязательным условием является принадлежность к группам уязвимости:

  • Семьи, которые возглавляет один из родителей (одинокие отец или мать) с детьми до 18 лет или лицами старше 55 лет.
  • Одинокие лица пожилого возраста (55+ лет).
  • Семьи, где лица старшего возраста (55+) занимаются несовершеннолетними детьми.
  • Граждане с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как зарегистрироваться и куда прийти

Регистрация происходит исключительно по предварительной записи. Претенденты должны позвонить по телефону: 063 182 68 38 (линия работает Пн-Пт с 09:00 до 16:00).

После подтверждения записи необходимо явиться в пункт сбора данных:

  • 23 марта - Лебедин, площадь Соборная, 32 (отдел культуры и туризма) 10:30 - 15:30;
  • 24 марта - Ахтырка, ул. Парковая, 2А (МЦКД "Кнежа") 11:00 - 16:00
  • 25 марта - Кролевец, пл. Мира, 2 (дом культуры) 12:00 - 14:00
  • 26 марта - Липовая Долина, ул. Полтавская, 17 (помещение ЦНАПа) 11:00 - 14:00
  • 27 марта - Бурынь, ул. Первомайская, 3 (дом культуры) 11:30 - 14:30

Заявители получат 10 800 грн (по 3 600 грн для каждого в семье за три месяца). Сумму пришлют одним траншем на банковский счет.

Почему ВПЛ могут отказать в выплатах

Напомним, что государственная и международная помощь на проживание прекращается, если семья совершала крупные покупки в течение последних месяцев.

В частности, выплаты отменяются в случае покупки нового авто (моложе 5 лет), недвижимости на сумму более 100 тыс. грн или наличия депозитов в банке, превышающих эту сумму.

Читайте также о том, что министр соцполитики Денис Улютин недавно заявил, что выплату 1500 гривен в апреле получат 13 млн украинцев. Это касается граждан, которые сталкиваются с социальной системой и получают соцвыплаты.

Ранее мы писали о том, что в Украине государственная помощь малообеспеченным семьям назначается с учетом совокупного дохода всех членов семьи. Деньги, которые они получают от близких из-за границы, также учитываются.

Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти