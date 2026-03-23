Виплати по 10 800 гривень від ООН: у якій області можна оформити допомогу до кінця березня
Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочинає новий етап реєстрації на отримання грошової допомоги для мешканців Сумської області. Протягом тижня мобільні групи працюватимуть у п’яти громадах регіону.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення агенції у Telegram.
Головне:
- Сума виплати: 10 800 грн на одну особу (по 3 600 грн щомісяця протягом кварталу, виплачується одним траншем).
- Локація: 5 громад Сумської області.
- Дата реєстрації: 23-27 березня.
- Реєстрація: тільки за попереднім записом телефоном.
Хто може отримати кошти
Програма розрахована на мешканців Лебединської, Охтирської, Кролевецької, Липоводолинської та Буриньської ОТГ, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій (протягом останніх 3 місяців) і мають дохід менше 6 300 грн на одного члена родини.
Допомога надається наступним категоріям:
- ВПО, які отримали цей статус протягом останніх пів року (6 місяців).
- Українці, які повернулися додому після вимушеного виїзду за кордон.
Обов’язковою умовою є належність до груп вразливості:
- Сім’ї, які очолює один із батьків (самотні батько чи матір) з дітьми до 18 років або особами понад 55 років.
- Одинокі особи похилого віку (55+ років).
- Родини, де особи старшого віку (55+) опікуються неповнолітніми дітьми.
- Громадяни з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями.
Як зареєструватися та куди прийти
Реєстрація відбувається виключно за попереднім записом. Претенденти мають зателефонувати за номером: 063 182 68 38 (лінія працює Пн-Пт з 09:00 до 16:00).
Після підтвердження запису необхідно з’явитися до пункту збору даних:
- 23 березня - Лебедин, площа Соборна, 32 (відділ культури та туризму) 10:30 - 15:30;
- 24 березня - Охтирка, вул. Паркова, 2А (МЦКД "Кнєжа") 11:00 - 16:00
- 25 березня - Кролевець, пл. Миру, 2 (будинок культури) 12:00 - 14:00
- 26 березня - Липова Долина, вул. Полтавська, 17 (приміщення ЦНАПу) 11:00 - 14:00
- 27 березня - Буринь, вул. Першотравнева, 3 (будинок культури) 11:30 - 14:30
Заявники отримають 10 800 грн (по 3 600 грн для кожного в родині за три місяці). Суму надішлють одним траншем на банківський рахунок.
Чому ВПО можуть відмовити у виплатах
Нагадаємо, що державна та міжнародна допомога на проживання припиняється, якщо родина здійснювала великі покупки протягом останніх місяців.
Зокрема, виплати скасовуються у разі купівлі нового авто (молодше 5 років), нерухомості на суму понад 100 тис. грн або наявності депозитів у банку, що перевищують цю суму.
