Виплати по 10 800 гривень від ООН: у якій області можна оформити допомогу до кінця березня

16:17 23.03.2026 Пн
3 хв
Допомогу на проживання можуть скасувати через низку причин. Хто ризикує втратити виплати?
aimg Василина Копитко
Виплати по 10 800 гривень від ООН: у якій області можна оформити допомогу до кінця березня Реєстрація відбувається виключно за попереднім записом (фото: Getty Images)

Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочинає новий етап реєстрації на отримання грошової допомоги для мешканців Сумської області. Протягом тижня мобільні групи працюватимуть у п’яти громадах регіону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення агенції у Telegram.

Читайте також: Захист лише для вразливих: як можуть змінити умови перебування українців у ЄС

Головне:

  • Сума виплати: 10 800 грн на одну особу (по 3 600 грн щомісяця протягом кварталу, виплачується одним траншем).
  • Локація: 5 громад Сумської області.
  • Дата реєстрації: 23-27 березня.
  • Реєстрація: тільки за попереднім записом телефоном.

Хто може отримати кошти

Програма розрахована на мешканців Лебединської, Охтирської, Кролевецької, Липоводолинської та Буриньської ОТГ, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій (протягом останніх 3 місяців) і мають дохід менше 6 300 грн на одного члена родини.

Допомога надається наступним категоріям:

  • ВПО, які отримали цей статус протягом останніх пів року (6 місяців).
  • Українці, які повернулися додому після вимушеного виїзду за кордон.

Обов’язковою умовою є належність до груп вразливості:

  • Сім’ї, які очолює один із батьків (самотні батько чи матір) з дітьми до 18 років або особами понад 55 років.
  • Одинокі особи похилого віку (55+ років).
  • Родини, де особи старшого віку (55+) опікуються неповнолітніми дітьми.
  • Громадяни з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями.

Як зареєструватися та куди прийти

Реєстрація відбувається виключно за попереднім записом. Претенденти мають зателефонувати за номером: 063 182 68 38 (лінія працює Пн-Пт з 09:00 до 16:00).

Після підтвердження запису необхідно з’явитися до пункту збору даних:

  • 23 березня - Лебедин, площа Соборна, 32 (відділ культури та туризму) 10:30 - 15:30;
  • 24 березня - Охтирка, вул. Паркова, 2А (МЦКД "Кнєжа") 11:00 - 16:00
  • 25 березня - Кролевець, пл. Миру, 2 (будинок культури) 12:00 - 14:00
  • 26 березня - Липова Долина, вул. Полтавська, 17 (приміщення ЦНАПу) 11:00 - 14:00
  • 27 березня - Буринь, вул. Першотравнева, 3 (будинок культури) 11:30 - 14:30

Заявники отримають 10 800 грн (по 3 600 грн для кожного в родині за три місяці). Суму надішлють одним траншем на банківський рахунок.

Чому ВПО можуть відмовити у виплатах

Нагадаємо, що державна та міжнародна допомога на проживання припиняється, якщо родина здійснювала великі покупки протягом останніх місяців.

Зокрема, виплати скасовуються у разі купівлі нового авто (молодше 5 років), нерухомості на суму понад 100 тис. грн або наявності депозитів у банку, що перевищують цю суму.

Читайте також про те, що міністр соцполітики Денис Улютін нещодавно заявив, що виплату 1500 гривень у квітні отримають 13 млн українців. Це стосується громадян, які стикаються з соціальною системою та отримують соцвиплати.

Раніше ми писали про те, що в Україні державна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається з урахуванням сукупного доходу всіх членів родини. Гроші, які вони отримують від близьких з-за кордону, також враховуються.

