Морозы и риск обстрелов: в Киеве власти обратились к жителям с важным призывом
В связи с похолоданием и угрозой вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры городские власти призвали жителей Киева заранее подготовиться к возможным внештатным ситуациям и позаботиться о собственной безопасности и комфорте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме
По данным КГГА, городские и коммунальные службы уже переведены в усиленный режим работы и разработали дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.
Жилищным организациям даны рекомендации по обеспечению стабильной работы домовых систем теплоснабжения в случае чрезвычайных ситуаций во время морозов.
Кроме того, в столице подготовили 69 мобильных котельных, которые при необходимости смогут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, родильных домов, учреждений социальной защиты и других критически важных объектов.
Что советуют сделать киевлянам уже сейчас
Власти также призвали каждого жителя подготовиться заранее, чтобы легче пройти возможные чрезвычайные ситуации.
В частности, киевлянам рекомендуют:
- заранее найти на картах и сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и бюветов;
- проверить заряд павербанков, портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички и запасные батарейки;
- позаботиться о теплых вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних питомцев;
- сделать запас питьевой и технической воды и продуктов длительного хранения, не требующих электроэнергии для приготовления;
- по возможности утеплить дом: проверить стыки окон, изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.
Власти призывают следить за официальной информацией
В КГГА отметили, что жителям важно постоянно следить за официальными сообщениями городских властей и придерживаться рекомендаций специалистов.
"Пожалуйста, берегите себя и своих близких", - призвали в городской администрации.
Похолодание в Украине
Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января. Штормовой ветер и метели ожидаются почти во всех регионах, в частности в Киеве и области.
Погода в Украине ухудшится из-за активного циклона, который 8-9 января принесет сильный снег, метели, порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега.
После ухода циклона 10-11 января в Украину зайдет арктический воздух, что приведет к резкому похолоданию до -20...-23 градусов в ряде областей и значительным температурным контрастам по стране.