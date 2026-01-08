ua en ru
Морозы и риск обстрелов: в Киеве власти обратились к жителям с важным призывом

Киев, Четверг 08 января 2026 16:22
Киевлян призывают подготовиться к внештатным ситуациям в городе (фото: Игорь Кузнецов/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В связи с похолоданием и угрозой вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры городские власти призвали жителей Киева заранее подготовиться к возможным внештатным ситуациям и позаботиться о собственной безопасности и комфорте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

По данным КГГА, городские и коммунальные службы уже переведены в усиленный режим работы и разработали дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.

Жилищным организациям даны рекомендации по обеспечению стабильной работы домовых систем теплоснабжения в случае чрезвычайных ситуаций во время морозов.

Кроме того, в столице подготовили 69 мобильных котельных, которые при необходимости смогут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, родильных домов, учреждений социальной защиты и других критически важных объектов.

Что советуют сделать киевлянам уже сейчас

Власти также призвали каждого жителя подготовиться заранее, чтобы легче пройти возможные чрезвычайные ситуации.

В частности, киевлянам рекомендуют:

  • заранее найти на картах и сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и бюветов;
  • проверить заряд павербанков, портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички и запасные батарейки;
  • позаботиться о теплых вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних питомцев;
  • сделать запас питьевой и технической воды и продуктов длительного хранения, не требующих электроэнергии для приготовления;
  • по возможности утеплить дом: проверить стыки окон, изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.

Власти призывают следить за официальной информацией

В КГГА отметили, что жителям важно постоянно следить за официальными сообщениями городских властей и придерживаться рекомендаций специалистов.

"Пожалуйста, берегите себя и своих близких", - призвали в городской администрации.

Похолодание в Украине

Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января. Штормовой ветер и метели ожидаются почти во всех регионах, в частности в Киеве и области.

Погода в Украине ухудшится из-за активного циклона, который 8-9 января принесет сильный снег, метели, порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега.

После ухода циклона 10-11 января в Украину зайдет арктический воздух, что приведет к резкому похолоданию до -20...-23 градусов в ряде областей и значительным температурным контрастам по стране.

Киев КГГА Погода Погода в Киеве
