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Выжженные и разрушенные здания: как сегодня выглядит "Азовсталь" в Мариуполе

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Мариуполь, Четверг 11 мая 2023 12:26
Выжженные и разрушенные здания: как сегодня выглядит "Азовсталь" в Мариуполе Фото: мэрия Мариуполя показала кадры из "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети появилось видео с завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Оккупанты продолжают разбирать предприятие на металл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

На опубликованных кадрах заметно, что в результате продолжительных боев и постоянных обстрелах со стороны россиян комбинат сильно поврежден, а в некоторых местах разрушен. Большинство зданий на территории "Азовстали" выжжены.

Российские оккупанты отмечают, что якобы разминируют "Азовсталь". Однако Андрющенко заявляет, что на самом деле россияне выпиливают остатки оборудования на металлолом.

Следует отметить, что завод "Азовсталь" стал главным местом сопротивления в Мариуполе весной прошлого года. В течение 80 дней защитники "Азовстали" удерживали врага и держали оборону.

Однако 20 мая защитники Мариуполя получили приказ о прекращении обороны. Известно, что из "Азовстали" вышли около 1700 военных, попавших в плен в РФ. Сейчас часть из них вернулась домой.

Напомним, 4 мая в районе "Азовстали" в Мариуполе слышали взрывы. По предварительной информации, четверо российских саперов подорвались на мине.

Также взрывы на "Азовстале" прогремели 5 мая, над заводом заметили дым.

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