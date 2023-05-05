На "Азовстали" в Мариуполе снова раздаются взрывы
В пятницу, 5 мая, в захваченном Мариуполе Донецкой области раздаются взрывы. Их эпицентром снова стал завод "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Азовсталь" снова мстит оккупантам и передает горячий привет полку "Азов". Праздничные самохлопки окупантов прямо сейчас. С приятным украинскому уху музыкальным сопровождением "скорых", - рассказал он.
Как сообщалось, в небе над временно оккупированным Мариуполем сегодня снова фиксируют активность авиации врага. На этот раз в направлении Пологов (Запорожская область).
Напомним, 4 мая во временно оккупированном Мариуполе на "Азовстали" взорвались мины. В результате инцидента четверо вражеских саперов ранены.
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