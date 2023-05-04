В Мариуполе оккупанты получили ранения во время разминирования "Азовстали", - советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе на "Азовстали" взорвались мины. В результате инцидента четверо вражеских саперов ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Азовсталь". Разминирование. Четыре российско-донецких сапера в больнице", - написал Андрющенко.

Напомним, сегодня, 4 мая, утром Андрющенко писал, что в Мариуполе раздался громкий взрыв.

Также мы писали, что в Мариуполе сегодня активизировалась российская авиация.

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