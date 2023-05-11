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Випалені та зруйновані будівлі: як сьогодні виглядає "Азовсталь" у Маріуполі

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Маріуполь, Четвер 11 травня 2023 12:26
Випалені та зруйновані будівлі: як сьогодні виглядає "Азовсталь" у Маріуполі Фото: мерія Маріуполя показала кадри з "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі з'явилося відео з заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Окупанти продовжують розбирати підприємство на метал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

На опублікованих кадрах помітно, що внаслідок тривалих боїв та постійних обстрілів з боку росіян комбінат дуже пошкоджений, а в деяких місцях зруйнований. Більшість будівель на території "Азовсталі" випалені.

Російські окупанти зазначають, що нібито розміновують "Азовсталь". Проте Андрющенко заявляє, що насправді росіяни випилюють залишки обладнання на металобрухт.

Варто зазначити, що завод "Азовсталь" став головним місцем опору у Маріуполі навесні минулого року. Протягом 80 днів захисники "Азовсталі" стримували ворога та тримали оборону.

Проте 20 травня захисники Маріуполя отримали наказ припинити оборону. Відомо, що з "Азовсталі" вийшли близько 1700 військових, які потрапили у полон до РФ. Наразі частина з них повернулася додому.

Нагадаємо, 4 травня у районі "Азовсталі" у Маріуполі чули вибухи. За попередньою інформацією, четверо російських саперів підірвалися на міні.

Також вибухи на "Азовсталі" пролунали 5 травня, над заводом помітили дим.

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