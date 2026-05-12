Мендель оскандалилась заявлением о Донбассе: в ОП говорят, что она "давно не в себе"

11:00 12.05.2026 Вт
3 мин
Бывшая пресс-секретарь президента рассказала о якобы готовности Украины отдать Донбасс
aimg Дмитрий Левицкий
Мендель оскандалилась заявлением о Донбассе: в ОП говорят, что она "давно не в себе" Фото: Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента (Getty Images)
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в 2022 году Киев якобы был готов пойти на все условия Москвы, в частности отдать Донбасс. В Офисе президента Владимира Зеленского это категорически отрицают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мендель американскому блогеру Такеру Карлсону и заявление советника президента Дмитрия Литвина.

По утверждению Мендель, в первые месяцы полномасштабной войны украинские переговорщики в Стамбуле были готовы принять все условия Москвы, лишь бы только остановить боевые действия. Бывшая пресс-секретарь опирается исключительно на слова неназванных людей, которые якобы входили в состав делегации.

"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", - рассказала она Карлсону, известному своими пророссийскими взглядами.

В Офисе президента в комментарии журналистам опровергли слова Мендель, отметив, что сама она не участвовала в переговорах или принятии каких-то решений.

"Эта дама давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле - комментировать несерьезно", - сказал советник президента Литвин.

Кто такая Юлия Мендель

Мендель - украинская журналистка. В июне 2019 года стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского. За время пребывания в должности Мендель попала в несколько скандалов, связанных с препятствованием работе журналистов.

В апреле 2021 года Мендель ушла с должности пресс-секретаря. А в июле 2021 года стала внештатным советником тогдашнего руководителя ОП Андрея Ермака. В тот же период Мендель выпустила книгу "Каждый из нас - Президент", а осенью 2022 года выпустила англоязычную книгу "Битва за наши жизни" с подзаголовком "Мое время с Зеленским, битва Украины за демократию и ее значение для мира".

В начале 2025 года Мендель в статье Times назвала перспективу членства в НАТО "все более отдаленной" и призвала украинцев "подумать о прекращении огня". Затем в комментарии для France 24 она также рассказывала, что якобы "большинство людей в Украине однозначно согласны с необходимостью прекращения войны".

После увольнения Ермака из Офиса президента в 2025 году Мендель заявила, что тот "занимается магией". Также Мендель называла Ермака "очень опасным человеком", но ни разу не приводила никаких доказательств, ссылаясь исключительно на "свой опыт" и "связи".

Напомним, вопрос Донбасса стал сегодня "камнем преткновения" в мирных переговорах между Украиной и РФ при посредничестве США. Москва требует, чтобы ей отдали неоккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Киев с этим категорически не согласен и настаивает на остановке боевых действий по нынешней линии фронта.

Горели детсад и железная дорога, есть раненые: все о последствиях атаки РФ после "перемирия"
На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину
На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину