В Винницкой области задержали рецидивиста, который работал на ЧВК "Вагнера"

В Винницкой области Служба безопасности задержала рецидивиста, который работал на ЧВК "Вагнера" и собирал данные о расположении украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как выяснили правоохранители, по указанию вражеской группировки предатель собирал информацию о местах базирования Сил обороны на территории Винницкой и Черкасской областей.

Кроме того, злоумышленник "отчитывался" оккупантам о последствиях ракетно-дроновых ударов по центральной части Украины.

Для сбора разведывательных сведений он пытался создать собственную сеть информаторов, которые должны были рассредоточиться по разным районам двух областей.

Чтобы найти единомышленников и завербовать их, фигурант использовал личные связи в криминальных кругах. Потенциальным "кандидатам" он обещал денежное вознаграждение, которое планировал получать от российского ЧВК.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента "вагнеровцев" и поэтапно задокументировала его разведывательно-подрывную деятельность.

По данным следствия, фигурантом является бывший военнослужащий, судимый за дезертирство и участие в боевых действиях против сил АТО в 2014 году на востоке Украины. После выхода на свободу он поселился в Умани, но затем переехал в Винницкую область.

В конце 2023 года на мужчину дистанционно вышел его знакомый - представитель группы "Вагнер" и привлек к сотрудничеству в пользу России.

Фото: СБУ задержала рецидивиста, который работал на ЧВК "Вагнера" (t.me/SBUkr)

Во время обыска в помещении задержанного обнаружен мобильный телефон, с которого он коммуникировал с оккупантами через мессенджер.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.