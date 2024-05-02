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Шпионил за военными аэродромами в Донецкой области: задержан информатор "вагнеровцев"

Донецкая область, Четверг 02 мая 2024 11:44
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Шпионил за военными аэродромами в Донецкой области: задержан информатор "вагнеровцев" Фото: СБУ задержала информатора ЧВК Вагнер (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали информатора "вагнеровцев", который шпионил за военными аэродромами в Донецкой области. Теперь ему грозит 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В ходе контрдиверсионных мер задержан вражеский информатор, который отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, такую задачу он получил от боевиков российской частной военной компании "Вагнер", входящей в состав регулярных войск страны-агрессора.

Шпионил за аэродромами

По указанию оккупантов фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ.

Также "вагнеровцы" хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения обороняющих райцентр украинских войск.

В случае получения разведданных рашисты планировали использовать их для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях, однако российский информатор был вовремя разоблачен.

Местный предатель

Приспешником агрессора оказался местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима.

"Осенью 2023 года он согласился работать на оккупантов, дистанционно вышедших на мужчину из-за его знакомой россиянки. Женщина, в свою очередь, "работала" на участнице оккупационной группировки "вагнеровцев", - отмечают в СБУ.

С ней информатор общался через мессенджер, соблюдая меры конспирации. Так, например, фигурант регулярно удалял все сообщения после окончания сеанса связи с россиянкой.

Задокументировано, что для сбора разведданных злоумышленник пешком обходил местность и под видом прогулки скрыто производил видеосъемку окружающей территории.

Объявление подозрения

Задержанному сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Шпионил за военными аэродромами в Донецкой области: задержан информатор &quot;вагнеровцев&quot; Фото: задержание предателя представителями СБУ (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает российских агентов

Напомним, вчера стало известно, что правоохранители в Харькове задержали коллаборантку, помогавшую кремлевским СМИ оправдывать российскую агрессию.

Также правоохранители задержали в Киеве пророссийских хакеров. Они создали серию фейковых аккаунтов руководителей украинских спецслужб.

Накануне сообщалось, что сотрудники Службы безопасности задержала российскую агентку, которая шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донецкой области.

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