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Как агенты, работающие на ФСБ, ведут себя на допросах: ответ СБУ

Украина, Вторник 07 мая 2024 08:27
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Как агенты, работающие на ФСБ, ведут себя на допросах: ответ СБУ Фото: большинство агентов ФСБ раскаиваются на допросах (politros.com)
Автор: Юлия Акимова

Существует несколько линий поведения агентов ФСБ и ГРУ, которых задерживают в Украине. Раскаиваются не все.

Об этом в комментарии РБК Украина сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Поведение задержанных СБУ российских агентов зависит от линии защиты, которую они избрали. Большинство раскаивается и идет на сотрудничество со следствием, чтобы смягчить наказание. А кто-то уверяет суд, что не подозревал о последствиях своих действий и масштабах преступления", - рассказал Дехтяренко.

При этом он отметил, что есть и такие, кто даже в тюрьме поддерживает "русский мир", искренне ненавидит Украину и хочет обмена в РФ.

Агенты ФСБ в Украине

С начала полномасштабной войны сотрудники СБУ открыли более 2,5 тысяч дел на украинцев, которые предали свою страну, и почти 500 дел на так называемых корректировщиков, кто передает данные о ВСУ россиянам. И те, и другие сливают перемещение наших военных, отправляют кураторам из РФ геометки с военными базами и частями, корректируют ракетные удары по своим же городам.

В большинстве случаев преступников вербуют российские структуры, главным образом, ФСБ и ГРУ. Спецслужбы РФ находят их в социальных сетях, реже предатели выходят на них сами.

Как сообщало РБК-Украина, недавно правоохранители задержали агентурную группу ФСБ, готовившую массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи. Среди целей были энергогенерирующие предприятия.

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